«No habrá rodillo ni laminación de ‘barones’, pero el PSOE no volverá a ser un reino de taifas»

–Dos semanas después de las primarias parece un buen momento para la reflexión. ¿Por qué cree que ganó Pedro Sánchez?

–Por la defensa de un modelo de partido, de una forma de hacer política. Y, sobre todo, porque la militancia quiso refrendar a su secretario general, que fue derrocado de forma oscura para entregarle el gobierno a la derecha. La militancia quiso reparar una injusticia.

–¿Susana Díaz pecó de arrogancia?

–Susana y todos los líderes territoriales que la rodeaban, sí. Todos los que estuvieron en la conspiración del 1 de octubre y que pensaron que el partido era suyo y podían hacer con él lo que quisieran.

–¿Pensaron que el aparato era suficiente para ganar?

–El aparato y ocho meses por delante para que la gente olvidara lo que habían hecho.

–¿Irán ahora contra esos ‘barones’?

–No.

–¿No van a tomar por asalto el poder autonómico?

–No. En unos meses habrá congresos y será la militancia la que decida si ratifica o no a estos compañeros. No vamos a interferir.

–¿No van a promover candidaturas alternativas?

–No. Ni a promoverlas ni a frenarlas. No vamos a inmiscuirnos.

–Dijo usted que los ‘barones’ debían pedir perdón a la militancia. Javier Fernández le ha contestado de inmediato que no tiene que pedir perdón por perder.

–No dije que pidieran perdón por perder sino por todo lo que había pasado. Que hagan propósito de enmienda y no vuelvan a tomar decisiones al margen de la militancia ni a conspirar contra el secretario general para derrocarlo. Respecto a lo dicho por Javier, respeto, como siempre.

–Y ahora, ¿rodillo y laminación de los críticos, caso de los ‘barones’, o integración?

–No vamos a pasar el rodillo ni laminar a nadie, pero queremos que en la ejecutiva y en los distintos órganos haya gente leal; leal al partido, al proyecto y al secretario general.

–¿Habrá ‘susanistas’ en la nueva ejecutiva o será monolítica?

–Eso está en manos del secretario general, que lleva días hablando con los distintos territorios. Sí tengo claro que será una ejecutiva en la que todo el mundo se sienta representado.

–¿Incluso ese 40% que respaldó a Susana Díaz?

–Es que ese 40% ya menguó bastante, ha quedado bastante reducido.

–¿Y ahora qué? ¿Cuál es el proyecto? Sánchez dijo el otro día que se siente cerca de los votantes de Podemos y vuelven a oírse comentarios de la ‘podemización’ del PSOE.

–Quien dice eso es quien perdió las primarias y debería reflexionar sobre si conoce a su partido y a sus militantes. Porque quizá el PSOE, sus líderes, perdieron el pulso a la sociedad.

–¿Qué quiere decir?

–De los cinco millones de votantes de Podemos, tres y medio eran votantes del PSOE que, tras una larga desafección, dejaron de apoyarnos. Y los que no son ex votantes del PSOE son hijos, hermanos... Pues claro que tenemos que dirigirnos a ellos, abrirnos a esa gente. El objetivo es volver a ser un partido que gane elecciones y eso no se hace pactando con la derecha.

–¿Sánchez busca un PSOE con él en la cúspide, en contacto directo con la militancia, prescindiendo del contrapeso de los ‘barones’?

–No. Cuando yo entré en el PSOE había pocos ‘barones’. Para serlo tenías que haber ganado dos o tres elecciones por mayoría absoluta, ser secretario general...

–Ibarra, Bono...

–Maragall... Pero nos encontramos con que en cada comunidad hay un ‘barón’ que hace de contrapeso a la ejecutiva federal. En el PSOE quien marca la política del partido en España es la ejecutiva federal y los documentos que emanan de los congresos. Y hay asuntos, claro, a consensuar con todo el partido. Pero se acabó esto de ser un reino de taifas porque así llegamos a donde llegamos.

–¿El objetivo es pactar con Podemos o ‘comerse’ a Podemos?

–Es volver a ser el gran partido que fuimos y para eso hay que aglutinar a toda la izquierda del país. Y si no lo conseguimos en unas elecciones, pues se puede llegar a acuerdos postelectorales con la izquierda, como hacemos a nivel local o autonómico. Queremos volver a representar a la mayoría social del país.

–¿Irse a la izquierda no implicará perder el centro?

–Ese es el discurso maniqueo de los que defienden la abstención con el PP. Nosotros no ganamos las elecciones porque la gente se nos fue por la izquierda y debemos reposicionarnos otra vez en la izquierda. La gente de centro o centro-izquierda que nos vota no dejará de hacerlo porque estemos en contra de haberle dado el gobierno a la derecha.

Mociones de censura

–¿Qué van a votar en la moción de censura de Podemos?

–No la vamos a apoyar.

–¿En contra o abstención?

–El secretario general fijará la posición. Una moción tiene que servir para su fin y si no es así no sé para qué se presenta. Las cosas, para hacerlas bien, deben hacerse con orden. Y estamos empezando a acostumbrarnos a que Podemos ni hace las cosas bien ni las hace con orden.

–¿Es viable una moción de censura del PSOE más adelante?

–Nada es descartable pero no se dan las circunstancias ni aritméticas ni políticas. Rajoy aprobó hace unos días los presupuestos, tiene mayoría absoluta y una moción de censura no saldría adelante.

–¿Qué es la plurinacionalidad para Pedro Sánchez?

–(Risas). Un Estado plurinacional es una nación de naciones donde no se pone en riesgo el Estado, porque solo hay uno, que es el español, conformado por una serie de naciones. No es nada diferente a lo que el PSOE defendió en la ponencia constitucional, a lo que defendieron Peces-Barba, González, Zapatero... Me sorprende que nos acusen de querer entregarnos a los independentistas. No he escuchado a ningún independentista pedir que se reconozca Cataluña como nación. Piden un estado. Nosotros creemos que hay un estado, el español, y una serie de naciones que lo conforman. No entiendo el revuelo, más allá del interés por hacer daño.

–¿Ve el riesgo de un PSOE partido en dos tras el congreso?

–No. Lo que veo es que desde el día 21 mucha gente se ha ido a afiliar a las sedes, que se nos ha caído la web de afiliaciones directas. Vamos a tener un PSOE más grande, fuerte y cohesionado. Para eso también necesitamos que la crítica sea constructiva y que se dé en los foros internos del partido y no en otros lugares.