Javier Fernández no intervendrá en la apertura del congreso federal del PSOE

Javier Fernández no intervendrá en el acto de apertura del congreso federal del PSOE en calidad de presidente de la gestora. Así se acordó en la reunión que el dirigente asturiano mantuvo el pasado lunes con el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, al entenderse, según fuentes de la gestora, que tal participación carecería de sentido.

El congreso del PSOE que escenificará la vuelta de Sánchez al liderazgo se celebrará en Madrid dentro de dos semanas. Había dudas respecto de cómo iba a desarrollarse en la medida en que se llega al mismo con una gestora de forma interina a los mandos del partido, lo que no dejaba claro, por ejemplo, cómo iba a ser el acto de apertura y si el presidente de la gestora iba a tomar la palabra en el mismo.

Según estas fuentes, en la reunión del pasado lunes se acordó que Fernández no intervenga en la apertura porque «no tiene sentido». Y se dan dos razones. En primer lugar, que la gestora no rinde cuentas en los congresos, sino en el comité federal. Y, además, se considera que no tendría demasiada explicación que la gestora rindiera cuentas sobre la gestión del último secretario general, el propio Sánchez, cuando hace ocho meses que este había abandonado el cargo. Al que, eso sí, ahora volverá tras su victoria en las primarias del pasado 21 de mayo.

Según fuentes próximas a la gestora, será ahora el equipo de Pedro Sánchez el que, en esta situación de cierta excepcionalidad, determine cómo se organiza ese acto de apertura del congreso.

Un cónclave al que acudirán 45 delegados asturianos, repartidos en función del resultado de las primarias en el Principado. Los 'sanchistas' contarán con 24 representantes por 18 del sector que apoyó a Susana Díaz y tres para los partidarios del tercero en liza, el ex lendakari Patxi López.