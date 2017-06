La minería y la consulta electoral agitan la vida interna de IU

Bajan revueltas las aguas en Izquierda Unida de Asturias, en un clima de tensión motivado principalmente por las dudas respecto de cómo encarará la organización las elecciones autonómicas y locales de 2019, con la confluencia con Podemos como trasfondo. Con estos condicionantes sobre la mesa se ha convocado para este jueves una reunión de la coordinadora, principal órgano de dirección, en la que previsiblemente se abordarán dos cuestiones: la convocatoria de la consulta a la militancia sobre la forma de concurrir a esos comicios y el impulso de un acuerdo en defensa del futuro de la minería.

El retraso en la convocatoria de esta reunión venía causando un fuerte malestar en los sectores críticos con la gestión del coordinador, Ramón Argüelles. Sectores que hace semanas registraron más de 600 firmas para reclamar la celebración de una consulta en la que preguntar a la militancia si IU debe «mantener su identidad y presencia» en la cita electoral de 2019. Quienes promueven esta iniciativa recelan de la posibilidad de un acuerdo con Podemos que diluya el proyecto y la marca de Izquierda Unida en la formación morada, como a su juicio sucede en el ámbito estatal, y creen que corresponde a las bases posicionarse. Sospechan, además, que Argüelles ha demorado la reunión de la coordinadora para dilatar un proceso en el que, dicen, no tendría ningún interés. El objetivo de los impulsores es que la consulta se realice en junio.

Y luego está la minería. Desde octubre rueda por los despachos de IU en el Congreso una iniciativa en defensa del sector, iniciativa que no se registró hasta abril -cuando el coordinador federal, Alberto Garzón, visitó Asturias- y que aún no se ha activado para su tramitación. En sectores de IU de Asturias se cree que esta ralentización tiene que ver con el deseo de Garzón de no incomodar a Podemos, al entender que para la formación morada el carbón no es un asunto de interés. De ahí que en esta coordinadora se plantee un acuerdo en defensa de la actividad.