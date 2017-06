El sector oficial de la FSA critica el «frentismo» de Lastra y alerta de la influencia del SOMA

Viene un otoño caliente en el socialismo asturiano, con un congreso previsto para septiembre en el que se producirá el relevo de Javier Fernández al frente de la secretaría general de la FSA. Entre los afines al todavía responsable del partido y presidente del Principado molestaron ayer sobremanera las reflexiones de la diputada nacional Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez, que en una entrevista en EL COMERCIO criticó que en la región ya se esté «conspirando» contra el nuevo líder federal cuando apenas han transcurrido dos semanas desde las primarias y aún no se ha conformado la nueva dirección. Fuentes del sector oficial de la federación lamentaron el «discurso frentista» de la parlamentaria y aunque dijeron «reconocer» el triunfo de Sánchez en la competición interna, advirtieron de que ese resultado «no es exportable» a la contienda autonómica que se celebrará dentro de tres meses.

En la entrevista, Lastra apuntaba directamente a Javier Fernández por «amparar reuniones sectarias», en referencia a la cita del pasado martes en la sede de la FSA en la que participaron, además del propio secretario general, unos 200 cargos y militantes. Y cuestionaba que en lugar de cerrar filas con el líder federal recién elegido por la militancia, se estuviese impulsando desde Asturias un «sector crítico» que, lejos de colaborar, pone palos en las ruedas del nuevo PSOE.

Tal reunión, replicaron ayer fuentes del sector oficial, que en las primarias de mayo se posicionó sin fisuras a favor de Susana Díaz, no tuvo intención de amparar movimiento crítico alguno. El objetivo, anotaron, era que Fernández «agradeciera» a quienes les han respaldado su colaboración, «explicar los motivos» por los que no optará a otro mandato al frente del partido, pedir «unidad» y reclamar el apoyo de la nueva dirección que surja del congreso de septiembre al Gobierno autonómico, en la medida en que aún le quedan dos años de mandato como presidente. «Su intervención está grabada porque no hay nada que esconder», indicaron.

Entienden quienes se autodefinen como 'javieristas' que desde Asturias no se está poniendo en cuestión el claro triunfo de Pedro Sánchez en las primarias, que «reconocemos» su victoria y que «nadie la pone en duda». Otra cosa, razonan, es que se discrepe de que ese resultado sea directamente extrapolable al conjunto de territorios y en particular a Asturias, con vistas a los congresos regionales que vienen. «Y desde luego que no lo es», opinan. Cada comunidad «tiene sus propias claves», indican, «y el Principado también».

En este sentido, quienes conforman el actual aparato de la FSA deducen de las palabras de Lastra que quiere plantear el congreso asturiano en clave de competencia entre 'sanchistas' y 'susanistas' cuando, a su juicio, ese debate ya se liquidó en el pasado y ahora la dicotomía es otra. Ahora, aducen lanzando su propia versión, viene un enfrentamiento entre el 'adrianismo', muy vinculado al sindicato minero, el SOMA, y quienes pretenden dar continuidad a los 17 años de labor política de Javier Fernández, «una etapa marcada por la sensatez y que ha propiciado numerosos gobiernos socialistas» en Asturias.

«Volver a los 80»

Quienes arropan este argumento hacen especial hincapié en la fuerte presencia que juega el SOMA dentro del 'sanchismo'. Y lo hacen desde una perspectiva negativa, alertando de la vuelta a un modelo de partido en la que el sindicalismo minero tenga una influencia excesiva. «No queremos volver a una situación propia de los años 80», dicen.

Entienden en el aparato de la Federación Socialista Asturiana que su actuación en los días posteriores a las primarias del 21 de mayo es correcta, que en modo alguno se está trabajando de forma sectaria o desleal y que «nadie se puede sentir molesto» con el desarrollo de los acontecimientos. Reflexiones que refuerzan la tesis, que ya planteó este periódico hace días, de que habrá una candidatura próxima al 'javierismo' que compita con la que con total seguridad presentarán los 'sanchistas' con, previsiblemente, Adrián Barbón al frente.

Todas las miradas están ahora pendientes del congreso federal que el PSOE celebrará en Madrid los próximos días 17 y 18. A partir de ahí comenzarán a agilizarse los movimientos regionales.