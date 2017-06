Las críticas del sector oficial al SOMA avivan la tensión en el PSOE asturiano

Que el sector oficial de la Federación Socialista Asturiana apuntase de forma crítica al SOMA por su influencia en el 'sanchismo' y alertase del riesgo de una excesiva presencia del sindicato en el PSOE del futuro, «volviendo a los años 80», avivó ayer las tensiones internas en la organización. La reflexión fue recibida con desagrado en distintos ámbitos del partido, más allá de los directamente afectados, al entenderse que no estaría justificado cargar contra el SOMA para tratar de «dejar atrás» el 'susanismo' de la campaña de las primarias y enfocar desde otra estrategia diferente el congreso regional previsto para el próximo mes de septiembre.

Y es que en el socialismo asturiano, pasadas las primarias, las piezas empiezan a recolocarse en el tablero con la mirada puesta en el congreso regional. Los tiempos se manejan todavía con cierta holgura en espera del cónclave federal previsto para mediados de este mes, que encumbrará a Pedro Sánchez y su nueva dirección, pero ya comienzan a producirse movimientos. Toca comenzar a pensar en la nueva batalla que viene.

Desde ese punto de vista, los 'sanchistas' dicen sentirse confiados. Creen que la corriente juega a su favor, que el impulso del triunfo en las primarias les lleva sobre la ola buena con vistas al próximo congreso regional, y la evolución de los acontecimientos -constatan un incremento de las afiliaciones en distintas agrupaciones- les hace ser razonablemente optimistas.

La carrera hacia el congreso regional se lanzará en cuanto pase el cónclave federal

El escenario sí obliga a maniobrar a quienes en las primarias respaldaron a Susana Díaz, que representan al sector oficial de la FSA. Mientras que los 'sanchistas' insisten en mantenerles la etiqueta de 'susanistas', estos creen que aquella batalla ya terminó, que ahora empieza un nuevo tiempo y que conceptos como 'oficialistas' o 'javieristas' son más adecuados al escenario.

En ese contexto hay que entender la referencia del sector oficial al SOMA. Es la respuesta a una entrevista en este periódico de la diputada nacional Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez, en la que lamentaba que no habían pasado quince días desde las primarias y desde Asturias ya se «conspiraba» contra el nuevo líder federal. La réplica fue plantear un discurso basado en el riesgo que a su juicio supondría para el futuro un PSOE asturiano demasiado influido por el SOMA, en la medida en que el sindicato minero se erigió en uno de los principales puntos de apoyo del 'sanchismo' en la región.

Argumentos enfrentados

Ese mensaje recibió ayer contestación desde distintos sectores del partido, incluso de algunos que en las primarias apoyaron de una forma tangencial a Susana Díaz pero creen que no es oportuno poner ahora al SOMA en el ojo del huracán. «Hombre, buena parte de la actual dirección de la FSA tiene una vinculación histórica con el sindicato, así que no parece muy razonable criticarlo ahora», razonaba ayer un veterano dirigente. «No es coherente», anotaba otro que en esta batalla interna prefirió no posicionarse abiertamente. «Directamente, es increíble», apostillaba un 'sanchista' que se confesaba «atónito» ante la argumentación esgrimida por el 'oficialismo'.

Los argumentos para la campaña del congreso regional comienzan pues a perfilarse con claridad. Los 'sanchistas', a partir del triunfo en las primarias, se consideran el relevo natural de Javier Fernández al frente de la Federación Socialista Asturiana, el cambio lógico que empiece una nueva etapa en el partido en consonancia con la línea política federal. El sector oficial, por su parte, pretende erigirse en garantía del continuismo de la política desarrollada en estos años por Fernández, alertando del retroceso que, según su versión, supondría el aterrizaje de los afines a Sánchez y esa influencia ya mencionada del sindicato minero.