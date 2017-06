Las forenses afirman que conserva bien sus recuerdos

Los médicos forenses encargados de evaluar el estado de salud del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, investigado dentro de la 'Operación Hulla', lo tuvieron claro. El mismo jueves concluyeron que su estado de salud no había empeorado desde febrero, cuando dos especialistas concluyeron que estaba capacitado para declarar dentro del 'caso Villa' y, de hecho, declaró ante la jueza Simonet Quelle Coto con notable fuerza.

Las dolencias de villa Antecedentes patológicosVilla sufre hipertensión, diabetes mellitus II, dislipemia (exceso de lípidos), síndrome de apnea obstructiva del sueño, resección transuretral de próstata, facoexéresis bilateral, patología degenerativa lumbar con osteosíntesis mecánica, espondiloartrosis en múltiples niveles, cardiopatía isquémica con un bypass aorto-coronario de 2009 y un ictusocurrido en 2002, con repetición en 2007. Se le diagnostica un deterioro cognitivo y trastorno adaptativo. DepresiónSe anota que en 2012 inició una patología ansioso-depresiva con evolución hacia un cuadro depresivo con lagunas de memoria y déficit de atención, con irritabilidad obsesiva.

Tras analizar sus facultades, en este nuevo examen decidieron que el exlíder sindical podía contestar a las preguntas de Anticorrupción, de la jueza de juzgado de Instrucción número 3 y de su abogada. Con el informe en la mano que lo capacitaba como el resto de investigados, con la única condición de que formularan preguntas sencillas y el interrogatorio fuera lento, Villa abanadonó el Instituto de Medicina Legal para dirigirse al juzgado para someterse al interrogatorio. No respondió a ninguna pregunta. Decidió acogerse a su derecho de no declarar a petición de su abogada.

En el informe de los forenses se señala que «no hubo un deterioro ni regresión» sobre su estado de salud en los últimos meses que le incapacitaran esta vez para declarar. De hecho, ese primer informe (solicitado por su letrada Ana García Boto dentro del 'caso Villa') fue clave en para determinar esta vez su estado cognitivo. En este caso, la prueba consistió en la realización de una serie de preguntas por parte de las facultativas para comprobar la fluidez de su lenguaje, su orientación en el tiempo y en el espacio, su memoria, su capacidad de comprender órdenes sencillas y de realizar operaciones aritméticas; así como varios test para valorar el grado de deterioro cognitivo.

Pese a la existencia del primer informe, que obligó al exlíder sindical a comparecer en sede judicial para defenderse de la querella por apropiación indebida interpuestas por el sindicato que lideró más de treinta años, haciéndolo además de forma lúcida y coherente, su defensa quiso insistir en esta nueva causa en el deterioro cognitivo del exsindicalista. Su letrada Ana García Boto utilizó el mismo argumento para tratar de evitar esta comparecencia y reclamó un nuevo examen forense, que ahora determina que su deterioro no se ha agravado y que «no le impediría ser oído en declaración o manifestar su voluntad».

Eso sí, las forenses Antonia Martínez y Rosario Morant apuntan que «durante las declaraciones es necesario el uso de un lenguaje claro y sencillo, con reiteración de las preguntas cuando sea necesario y permitiendo un tiempo para sus respuestas. Asimismo, -son necesarios- tiempos de receso que le permitan descansos adecuados a su estado físico». Y anotan que el «seguimiento médico continuo del reconocido» es un hecho que «repercute de forma positiva en su evolución».

Se niega, pero ¿puede declarar?

La cuestión es si Villa está capacitado o no. Las forenses estiman que sí en este nuevo informe, pese al cual Villa se acogió el jueves a su derecho a no declarar, lo que no le exime de la responsabilidad que pueda tener. Según las forenses y respecto a su capacidad para prestar declaración, Villa tiene «una adecuada conservación de recuerdos de la vida pasada autobiográfica, con cierta reiteración en aspectos de su vida laboral-sindical». En cambio, su memoria reciente «se encuentra limitada, pero mantiene la funcionalidad, sin estar anulada totalmente».

Y recuerda, porque durante la exploración «relata varios episodios de su biografía que le provocan tristeza y desesperanza (muerte de algunos familiares, situación actual, enfermedades diversas, limitaciones físicas).

Por lo que respecta al lenguaje, «la capacidad de comprensión está conservada, si se utiliza un lenguaje claro y con necesidad, en ocasiones, de repetir lo formulado». En cuanto a su capacidad de expresarse, «en el discurso espontáneo lo hace con fluidez en el relato de acontecimientos vividos, y con detalles. Se aprecia gran lentitud en las respuestas a preguntas formuladas en la entrevista».

Por último, las forenses no aprecian «síntomas de tipo psicótico, por lo que el juicio de la realidad está conservado en el momento actual». Fernández Villa recuerda y entiende.