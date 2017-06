Postigo encargó más obras del Montepío al constructor por importe de seis millones

La relación del expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo con el constructor Juan Antonio Fernández, propietario de Alcedo de los Caballeros, comenzó a fraguarse durante los años de militancia en el sindicato. Les une una estrecha relación que sitúa a Juan Antonio Fernández como uno de los hombres de confianza del expresidente durante su etapa al frente de la mutualidad. Una confianza que propició, según apuntan los agentes de la UCO (Unidad de Control Operativa) tras años de investigación, que muchos de los proyectos del Montepío terminaran en manos de Fernández «a través de las sociedades que controlaba».

Además de la residencia de Felechosa, adjudicada a la empresa Alcedo de los Caballeros por 27,7 millones de euros (era la oferta más cara de las cuatro que se presentaron al concurso, y por ella Juan Antonio acabó cobrando, sobrecostes incluidos, 32,4 millones, de los que dos millones los destinó a pagar el proyecto y parte de una de las fincas expropiadas), Postigo le encargó trabajos de reparación, de gran entidad, en el complejo residencial del Montepío en Los Alcázares (Murcia), en los apartamentos de Roquetas de Mar (Almería) -por ambos recibió 1,34 millones- y en el balneario que el Montepío tiene desde hace décadas en Ledesma (Salamanca) , por 3,99 millones. Suman casi seis millones de euros.

En el caso de las obras en Murcia y Almería, el constructor reclama ahora al Montepío otros 669.329 euros por mejoras que realizó, asegura, en su día y «no cobró». Dicha deuda mantiene al constructor y a la dirección actual del Montepío en un conflicto legal. En unas semanas se espera que la mutualidad presente en la causa la auditoría que acaban de llevar a cabo sus técnicos sobre los trabajos realizados por Alcedo de los Caballeros en Murcia y Almería. No es la primera vez que el Montepío, desde que Juan José González Pulgar asumió la dirección, decide poner en marcha una investigación para conocer a fondo qué trabajos efectuó el constructor por el dinero que cobró. «Vamos a auditar todo. No vamos a dejar nada. Ese era el plan que teníamos ya hace tiempo y no ha cambiado nada», explica el actual presidente del Montepío.

Fondos mineros para Murcia

Entre las irregularidades en la actuación del constructor, la investigación certifica que la empresa de Juan Antonio Fernández ejecutó trabajos en el complejo en Los Alcázares que «se incluyeron fraudulentamente en la segunda certificación de la obra de Felechosa. Estos trabajos «se facturaron como si correspondieran a trabajos de esta nueva residencia, por lo que se abonaron fraudulentamente a cuenta de la subvención concedida por el IRMC». Esto es, se hicieron obras en Murcia con cargo a los fondos mineros que correspondían a Asturias. La cantidad «total que figura pagada por el Montepío a cuenta de estos trabajos fue de 689.046,72 euros».

La estrecha relación que existe entre Postigo y Juan Antonio Fernández queda probada para la Guardia Civil. Queda «acreditada la presunta gestión fraudulenta de fondos de la mutualidad beneficiando como presidente del Montepío a Juan Antonio Fernández, concretamente a su entorno societario, por lo que podría haber sido el canal utilizado por Postigo para recibir frutos de la gestión fraudulenta».

De hecho, concluyen que «no parece lógico que todo el dinero desviado al constructor terminara repercutiendo positivamente y únicamente a este sin obtener ningún beneficio el propio presidente». Los agentes aseguran que las declaraciones de los testigos confirman «la existencia de comisiones en torno a este proyecto -el geriátrico- y que se pagaba un tanto por ciento en efectivo en un bar de Pola de Lena propiedad del propio Juan Antonio Fernández, de quien subrayan que «ha manejado una gran cantidad de dinero en efectivo de origen indeterminado, fondos que se presumen relacionados con las irregularidades que se cometieron durante la ejecución de la obra».

También apuntan a Manuel Sastre, el arquitecto de Felechosa, quien cobró «320.012,02 euros de 2011 a 2013» que podrían estar relacionados tanto con la obra de Aller como con otros proyectos del Montepío, como las obras de reforma en Ledesma».