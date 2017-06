Guardiola, al PP: «No hacemos nada corrupto, no robamos el dinero de la gente, solo pedimos que la gente pueda votar»

El Palau de la Generalitat ha oficializado esta mañana que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, encabezará mañana viernes, a las 9.30 horas, una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo.

Una vez finalizada la reunión, el presidente Puigdemont y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, darán a conocer la fecha y la pregunta del referéndum a través de una declaración institucional. Consumarán de esta forma el desafío.

Tras el anuncio, el domingo que viene, el independentismo dará el pistoletazo de salida a la campaña de la consulta, con una movilización, en la que el exfutbolista Pep Guardiola leerá un manifiesto a favor del referéndum unilateral.

Guardiola, entrenador del Manchester City, ex del Barça y de la Selección española, ha reivindicado esta mañana el derecho a decidir de los catalanes y ha cargado contra el PP. “Lo único que hacemos es pedir ejercer el derecho al voto, no hacemos nada corrupto, no robamos el dinero de la gente, solo pedimos que la gente pueda votar", ha manifestado en Catalunya Ràdio, obviando que no solo el PP está afectado por la corrupción, sino también CDC.

“Nos sentimos un país y ellos no nos ven como un país, y así estamos dando vueltas desde hace seis años” ha afirmado. Sobre su participación en el acto organizado por la ANC, ha precisado que no acude a pedir el sí o el no en la consulta. “Solo pedimos poder ejercer el derecho a decidir”

Guardiola ha confiado que Puigdemont irá hasta el final. “Me consta que el 'president' Mas y el 'president' Puigdemont son gente muy valiente, se la juegan pero tirarán adelante. La gente que solo queremos que se pueda votar lo único que podemos hacer es estar a su lado, dar la cara", ha manifestado.