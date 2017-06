La jueza investiga a proveedores de la obra del geriátrico y eleva a una veintena los acusados

Cuando transcendió la existencia de una investigación sobre la fortuna oculta del exlíder sindical del SOMA-Fitag-UGT José Ángel Fernández Villa, la pregunta que sacudió Asturias fue: ¿de dónde procedía ese dinero? Ahora, después de cinco años de pesquisas, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen tener la respuesta. No se trataba tan solo del exsecretario general, sino que existía en Asturias una trama más amplia, la que está dejando al descubierto la 'Operación Hulla', con el expresidente del Montepío José Antonio Postigo y el constructor Juan Antonio Fernández como principales investigados. En los miles de folios del sumario, que acaba de dejar de ser secreto, se apunta a una veintena de personas, incluidos proveedores de la constructora Alcedo de los Caballeros -adjudicataria de la obra del geriátrico de Felechosa-, el actual asesor jurídico del Montepío, Rafael Virgós, y el director de la ejecución de la obra, Vicente Fernández.

Estos dos últimos contestaron a preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Begoña Fernández, la semana pasada. Vicente Fernández negó cualquier implicación y se limitó a dejar claro que no tuvo nada que ver en el proceso de adjudicación «ni en la valoración técnica, ni en la económica». El hecho de que aparezca su firma en las certificaciones es, dice, «parte de su cometido como miembro de la dirección facultativa». Al concurso para construir la residencia se presentaron cuatro ofertas y la más cara, Alcedo de los Caballeros, fue la elegida. En la comisión técnica, además del arquitecto Manuel Sastre, participó Rafael Virgós como asesor jurídico del Montepío, por lo que también está siendo investigado, si bien dijo ante la jueza que se limitó a validar la documentación jurídica que presentaron las cuatro empresas. Tanto para Vicente Fernández como para el asesor jurídico, todo apunta a que la jueza les reserva una papel secundario en esta trama. Pero no es la primera vez que el aparejador se ve salpicado por este asunto. El técnico también está demandado por la vía civil (coincide en la causa con Juan Antonio Fernández, titular de la empresa Alcedo de los Caballeros y con el arquitecto Manuel Sastre) por el Montepío por «incumplimiento contractual de las condiciones del contrato y de la garantía» en la obra de la citada residencia. Defectos de obra que la dirección de la mutualidad valora en más de dos millones (2.052.208 euros, exactamente) tras encargar un estudio técnico para valorar los vicios de esta obra y del que se desprende que, en algunas actuaciones, «no coincide lo ejecutado con lo proyectado y liquidado», mientras que en otros casos «hay obra proyectada que no está ejecutada, pero sí liquidada».

Pero esa es otra causa, que continúa a la espera de juicio. En la 'Operación Hulla' ese papel secundario que parece atribuirse al aparejador y asesor jurídico, podría extenderse también a una de las hijas del expresidente del Montepío, Elena Postigo, y a su exmujer, Elena Pérez. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 no incluye a ninguno de ellos en la lista de investigados con cuentas bloqueadas. Sí tiene clara la implicación de Villa, de su mujer y sus dos hijos, así como de Postigo, su pareja actual y su entorno familiar más cercano, en el caso de las operaciones de blanqueo de capitales. Para legalizar los 2,3 millones de dinero negro -escondidos en una caja fuerte del banco Santander en Oviedo- señala además como cooperador necesario al exasesor fiscal, José Manuel Fernández.

Se conocerán más detalles. De momento siete tomos y miles de folios esperan ser digitalizados para que las partes implicadas puedan acceder a los entresijos del caso después de que la jueza levantara el secreto de sumario el viernes pasado. A partir de ahí, los abogados comenzarán a preparar la defensa de sus clientes. Al menos en el caso del expresidente del Montepío José Antonio Postigo, del constructor Juan Antonio Fernández y del exasesor fiscal José Manuel Fernández, deberán acudir a firmar al juzgado el próximo jueves, día 15.