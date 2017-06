La oposición pide la dimisión de Cristóbal Montoro tras la sentencia sobre la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal

El PSOE ha exigido este jueves la dimisión "inmediata" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, tras declarar el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la regularización fiscal de 2012, conocida como amnistía fiscal.

Así lo ha demandado en rueda de prensa en el Congreso el portavoz económico de los socialistas en el Congreso, Pedro Saura, que ha destacado la unanimidad de los magistrados del Alto Tribunal a la hora de dictar la incompatibilidad de esta decisión con los valores de la Carta Magna, tras el recurso presentado hace cinco años por el PSOE.

"En cualquier país de la Unión Europea el ministro de turno habría dimitido ya. Llevamos cinco años pidiéndolo. Si tuviera un mínimo de vergüenza la presentaría esta tarde mismo. Se tiene que ir y pedimos su dimisión inmediata", ha dicho Saura, que ha calificado la 'amnistía' como "la medida más vergonzosa del Gobierno de Mariano Rajoy". "Se trata de una de las páginas negras de la Hacienda pública española. El señor Montoro será recordado por llevar una amnistía fiscal vergonzosa, que el Tribunal Constitucional ha dicho que es nula e inconstitucional", ha sentenciado.

Saura ha reconocido que la sentencia no tiene efectos económicos, pero su deseo es que "tenga efectos políticos". "Si no tiene efectos en los delincuentes de cuello blanco que se han ido de rositas, que los tenga sobre los que lo han permitido", ha aseverado, antes de valorar "el efecto político y ético de primera magnitud" que conlleva el fallo del tribunal.

Así, ha destacado que la sentencia implica que, a partir de ahora, "no se puede hacer una amnistía fiscal", y también la contundencia de los magistrados a la hora de argumentar su fallo, pues mencionan "la abdicación del Estado" y "la quiebra del objetivo de justicia social".

"Es tan contundente, habla de principios fundamentales, de justicia, de sufragar el gasto público de manera justa... que las consecuencias van más allá", ha sentenciado el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, que ha defendido que su formación "cumplió su palabra" al "atacar la amnistía por tierra, mar y aire".

Por otro lado, ha negado que las regularizaciones fiscales aprobadas por el PSOE en el pasado y que les recriminan otros partidos, incluido el PP, tuvieran la "magnitud" de la aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy. Tras señalar que éstas se hicieron antes de la creación de la Agencia Tributaria, ha remarcado que en la regularización del PP no se miró "el origen de esos patrimonios regularizados". "Eso no se ha hecho en la Historia".

Moción de censura

Unidos Podemos también ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda porque la amnistía fiscal la decisión que representa un nuevo motivo para la moción de censura que han registrado contra el Gobierno de Mariano Rajoy, afirma el grupo. "El Constitucional recoge la alfombra roja que el PP puso a los defraudadores. Pero no hay motivos para la moción...", ha ironizado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

En esta misma línea, la dirigente de Podemos y portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha afirmado que sumando "todas las dimisiones que debe hacer el Gobierno, sale una moción de censura". "Montoro debe dimitir", ha sentenciado también en un mensaje en Twitter.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que el Constitucional ha confirmado "lo que el sentido común indicaba", que es "que un Gobierno no puede hacer leyes para que los defraudadores fiscales tengan ventajas fiscales".

"Vemos como el Gobierno del PP se viste de máximo garante de la Constitución, pero cuando toca defender los intereses económicos de defraudadores como Rodrigo Rato, que por cierto es uno de los que se acogió a esta amnistía, viola la propia Constitución", ha denunciado en declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid.

A su vez, el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha exigido a Montoro la "asunción de inmediatas y ejemplares responsabilidades políticas", una vez que éste ha quedado, a su juicio, "completamente desautorizado" tras la decisión del Constitucional.

Además de pedir la dimisión de Montoro, Garzón ha pedido en el Congreso su comparecencia urgente en la Comisión de Hacienda del Congreso --de la que es portavoz--, para que el ministro detalle "qué piensa hacer el Gobierno ante la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y las posibles responsabilidades políticas que se pueden derivar de la sentencia".

En un comunicado, Izquierda Unida recuerda que ya denunció en 2012 la "más que probable" inconstitucional de la amnistía fiscal que el Gobierno del PP sacó adelante entonces a través de un decreto-ley. "IU no pudo presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad al no disponer de los 50 diputados necesarios para ello, no obstante, intentó recabar el apoyo de integrantes de otros grupos, lo que no pudo realizar por pocos escaños", añade.

En una serie de 'tuits', que recoge Europa Press, el líder de IU ha tachado de "incomprensible" que el Tribunal Constitucional haya anulado la 'amnistía fiscal' que, a su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo "para beneficio de sus amiguetes", pero que "no pase nada".

En este sentido, ha lamentado que la decisión del Constitucional "no tenga efecto" sobre "el negocio redondo" que hicieron los "delincuentes" que se acogieron a la amnistía, entre ellos los Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados o el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

"El Gobierno puede hacer una ley anticonstitucional para beneficio de amiguetes que no pasa nada. A los 5 años un titular feo y listo", reza uno de los comentarios que Garzón ha 'colgado' en su perfil de Twitter, en los que también ironiza con "la gran rapidez" del TC en dictaminar alto "tan evidente".

Explicaciones en el Congreso

También desde Ciudadanos se han elevado voces críticas que exigen explicaciones al ministro. No ha reclamado, por el momento, la dimisión, aunque sí ha hablado de que tiene que haber "responsabilidades políticas". Según ha señalado el portavoz económico de la formación naranja en la Cámara Baja, Toni Roldán, "es urgente e importante que venga cuanto antes para explicar por qué se hizo esa injusta y vergonzosa amnistía".

En una rueda de prensa en el Congreso, Roldán ha acusado al Ejecutivo de hacer "lo contrario de lo que tiene que hacer un Gobierno": "Penalizar a los que cumplen y librar y premiar a los defraudadores y tramposos"

En este contexto, ha recriminado al Ejecutivo de Mariano que se haya dedicado a "premiar a los defraudadores, a los Pujol, a los Bárcenas y a los Granados y a castigar con impuestos a la clase media de este país". "Eso no se puede hacer", ha resumido Roldán, que ha recordado que en el propio acuerdo que Ciudadanos firmó con el PP para apoyar la investidura de Rajoy se incluía la recuperación del dinero no tributado en dicha regularización extraordinaria.

Así, ha lamentado que la sentencia del Alto Tribunal no haya a tener efectos en aras de la seguridad jurídica. "Ha pasado demasiado tiempo para que se pague, pero al menos tiene que haber responsabilidades políticas claras. Tienen que explicar por qué lo hicieron si tenían alguna conexión y por qué todos estos amigos premiados estaban en esta lista", ha remarcado.

Preguntado por si demandarán la dimisión de Cristóbal Montoro, algo que se ha apresurado a hacer el PSOE, Roldán ha priorizado que "lo que tiene que hacer es comparecer cuanto antes", y que posteriormente valorarán las explicaciones que ofrezca el ministro de Hacienda. "Es un caso muy delicado, un tema muy serio, las cosas se han hecho muy mal", ha concluido el diputado de Ciudadanos, sin ir más allá.