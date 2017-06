El PP propone a Foro concurrir juntos a las elecciones autónomicas de 2019

El PP quiere trasladar a las próximas elecciones autonómicas la coalición con Foro con la que ambas formaciones se presentaron a las generales. La presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, afirmó ayer que ese acuerdo «es un buen antecedente» y, por ello, invita a los dirigentes foristas a iniciar un proceso de diálogo que pueda desembocar en un modelo similar «que nos permita desbancar al PSOE».

La propuesta fue planteada ayer por la líder del PP asturiano durante un encuentro que mantuvo con los periodistas que habitualmente cubren la información parlamentaria. Para Mercedes Fernández, «ha sido un éxito» el experimento que fue la coalición con Foro para las elecciones generales ha sido. Un acuerdo que «ha traído unos resultados fantásticos, tanto electorales como políticos», en alusión a que la coalición con la formación forista ganó esos comicios en la región, garantizó la investidura de Mariano Rajoy y la aprobación de los presupuestos, con las enmiendas presentadas por Foro y que han supuesto unas partidas extras de 65 millones de euros para Asturias.

Es por todos estos motivos -«además de porque yo fui la autora de ese acuerdo», recalcó Fernández- por los que la presidenta de los populares asturianos invita a los dirigentes de Foro a llevar a cabo un proceso de negociación para explorar las posibilidades de trasladar ese pacto nacional al ámbito regional. «Creo que es momento de conversar y determinar qué quieren las dos formaciones y los asturianos: concurrir a las elecciones autonómicas de 2019 juntas o por separado». Aunque Mercedes Fernández no lo dijo expresamente, sí parece decantarse por la primera opción: «Tenemos un buen precedente», reiteró. En este sentido, valoró la posibilidad de encargar «una encuesta rigurosa» para que los asturianos «definan cuál de la alternativas sería la mejor para concurrir a las elecciones con el fin de ganar el Gobierno del Principado. Porque el objetivo no es otro que desbancar al PSOE». Sea cual sea la decisión final, Mercedes Fernández sí confirmó su disposición a encabezar la lista del PP en las próximas elecciones. «Ilusión no falta, y ganas tampoco. El día que me falte una de esas cosas, me iré para casa».

También aprovechó la presidenta popular su encuentro con los periodistas para hacer balance de los dos años de legislatura. Considera que su programa electoral «está cumplido», ya que «gracias a nosotros Asturias tiene presupuestos, el IRPF se ha reducido un 15 por ciento y se ha modificado el impuesto de sucesiones», hasta dejar exentos 300.000 euros por heredero.

Foro prefiere esperar

La propuesta lanzada por Mercedes Fernández no ha cogido por sorpresa a Foro, aunque desde esta formación se considera que «no es el momento» de plantear una coalición en clave autonómica. «En estos momentos lo que más nos interesa es la ejecución presupuestaria de los 65 milllones de euros que logramos para Asturias gracias a nuestras enmiendas», aseguró la presidenta de la formación forista, Cristina Coto. No obstante, sí aclaro que no cierra las puertas a dialogar con el PP sobre «este u otro asunto, pero ahora no toca. Quedan dos años aún por delante y lo que nos preocupa ahora es que se inviertan esas partidas presupuestarias que son vitales para Asturias».