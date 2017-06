El cumplimiento del acuerdo presupuestario, clave para una coalición Foro-PP en Asturias

La decisión del PP de poner ya sobre la mesa, a mitad de legislatura y cuando aún quedan dos años para las elecciones autonómicas y locales de 2019, un planteamiento de negociación con Foro para presentarse en coalición en Asturias ha sorprendido a muchos observadores parlamentarios. También al propio partido de Cristina Coto y Francisco Álvarez-Cascos, que entiende que se trata de una propuesta prematura a la que, de momento, da largas. Interpretan en la formación que son demasiadas las variables que pueden condicionar el proceso, comenzando por el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario suscrito entre ambas fuerzas en Madrid. Que el contenido de ese pacto se lleve pronto a la práctica, con resultados visibles en temas cruciales como el AVE o el impulso de las cuencas mineras, allanaría sin duda el camino al posterior entendimiento en el Principado. De no ser así, de no observarse avances sobre el terreno, a Foro le resultaría muy complicado justificar una nueva alianza electoral con los populares.

En su estrategia para aprovechar la división de la izquierda y alcanzar, por fin, la Presidencia del Principado en 2019, la dirección del PP asturiano ve en la coalición con Foro la vía más rápida y efectiva para sumar apoyos. Es un hecho que en las generales la fórmula funcionó bien y que la unificación del centro derecha podría ayudar a los objetivos que persigue la presidenta popular, Mercedes Fernández. Como también lo es, por cierto, que la jugada tiene críticos internos que creen que se quiere apostar por esta vía para tapar la incapacidad del partido para crecer por sí solo. En medios populares se admite que los casos de corrupción que castigan al partido en toda España lastran las expectativas electorales futuras también en comunidades y ayuntamientos, de ahí el interés por constituir un frente lo más amplio posible.

Pero, en estos momentos, la operación está lejos de convencer a Foro. No porque no crea que la suma de esfuerzos no resulte favorable como por la constatación de que, en el plano regional, las diferencias entre los dos partidos han ido a más durante la legislatura. A Coto y los suyos no les gusta ni el acuerdo presupuestario que el PP ha suscrito con el PSOE, que prácticamente garantiza la legislatura al Gobierno de Javier Fernández, ni la rebaja del impuesto de Sucesiones añadida al mismo, que se considera del todo insuficiente frente a la exigencia de su radical supresión. A partir de ahí, se reprocha a los populares que hablen de un Ejecutivo asturiano agotado cuando ha sido su voto en los presupuestos el que le ha dado vida.

Y luego está la cuestión del presupuesto estatal. Foro y PP han cerrado un acuerdo que implica el apoyo del diputado Isidro Martínez Oblanca a las cuentas de Mariano Rajoy a cambio de un aumento de la inversión en Asturias en cuestiones sensibles como el AVE o la reindustrialización de las cuencas mineras. Lo que pase con la ejecución de esos compromisos será decisivo a la hora de pensar en trasladar al Principado la coalición con que las dos organizaciones concurrieron a las últimas generales.

Que se produzcan resultados visibles, que se demuestre que la alta velocidad camina de verdad hacia su entrada en Asturias, que se liquide el dinero pendiente de los fondos mineros, sentaría sin ninguna duda un buen precedente con vistas a prolongar el entendimiento, en este caso en la política regional. Lo contrario prácticamente dinamitaría las opciones de acuerdo porque dejaría a Foro a los pies de los caballos, en una situación muy complicada tanto en clave interna como ante la sociedad asturiana.