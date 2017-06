Susana Díaz reitera que el PSOE no necesita «depender ni de Podemos ni de IU» para gobernar

La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este viernes que el PSOE no necesita "depender ni de Podemos ni de IU" para gobernar en España o en su comunidad autónoma.

En una entrevista con Canal Sur Radio, Díaz ha manifestado que ella gobierna en Andalucía no sólo sin el apoyo de Podemos e IU, sino a pesar de los "palos en las ruedas y de las dificultades" que ambas fuerzas le están poniendo permanentemente. Ha recalcado que básicamente gobierna en Andalucía -donde tiene un acuerdo de investidura con Ciudadanos- porque hay una gran mayoría del PSOE-A.

Ha señalado que ella agradece a Cs ese apoyo, pero que si el PSOE-A no tuviera 47 escaños, evidentemente, hoy no habría un gobierno de estabilidad en esta comunidad. "No creo que el PSOE tenga que dependen de nadie ni ir de la mano de nadie", Susana Díaz, quien ha señalado que el PSOE lleva casi 140 años mejorando la vida de los ciudadanos.

Tras indicar que la coordinadora general de Podemos de Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo en el Parlamento que "ni muerta gobernaría con el PSOE", Susana Díaz ha indicado que "no es verdad que para que el PSOE gobierne en este país o en Andalucía haya que depender ni de Podemos ni de IU, sino que se depende de la gente y de ganarse la confianza mayoritaria de los ciudadanos".

El congreso federal

Susana Díaz ha negado que haya vuelto a hablar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desde el pasado 2 de junio; pero que es algo totalmente "normal" porque él está ahora centrado en su tarea de cara al congreso federal de este mes. Luego ha señalado que todo lo que haga Sánchez le va a "parecer bien", apuntando que tiene que tener "libertad" para configurar su equipo, igual que ella la tiene para configurar su Gobierno.

"Todos somos del mismo partido y mi compañero Pedro tiene la libertad y el derecho de rodearse del equipo de crea oportuno y a mí me va a parecer bien", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que la militancia en el PSOE tiene mucho poder y de hecho elige a su secretario general, lo que es "motivo de orgullo". Y ha insistido en que ella está para ayudar, y que uno tiene que reconocer cuando gana y también cuando pierde.

A su juicio, en ocasiones las derrotas enseñan "mucho más" que las victorias. Ha indicado que los 60.000 compañeros que la apoyaron en las primarias merecen que ella ayude y arrime el hombro, demostrando que en Andalucía se puede gobernar de otra manera. Susana Díaz se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez, como todos, va a pensar primero en España, luego en el PSOE y luego en nosotros mismos.