Las fricciones en el sector oficial de la FSA penalizan el avance de una alternativa al 'sanchismo'

La digestión de las primarias, del triunfo de Pedro Sánchez sobre Susana Díaz, está siendo complicada en el socialismo asturiano. No en el caso de los partidarios del flamante secretario general, que se sienten fuertes y ven al alcance de la mano el liderazgo del partido en el Principado en el congreso previsto para septiembre. Pero sí para quienes siguen constituyendo el sector oficial de la Federación Socialista Asturiana, que admiten que con vistas a esa competición parten desde una posición de desventaja. Creen, con todo, que «hay margen para luchar y remontar» si se hacen las cosas bien, pero el desarrollo de los acontecimientos deja entrever la existencia de fricciones internas. A las dudas que en privado muestran dirigentes locales que fueron 'susanistas' y que temen apostar a caballo perdedor en esta segunda batalla hay que añadir las críticas tanto a la ausencia de un plan alternativo en caso de que Díaz, como finalmente sucedió, fuese derrotada, como a los ataques vertidos en los últimos días al SOMA, que algunos dirigentes consideran «del todo inconvenientes».

No son pocas las voces en el seno del sector oficial que alertan de que la respuesta al nuevo escenario se está planteando desde una posición de excesiva improvisación. Se constata la ausencia de un plan alternativo con el que responder a la previsible efervescencia 'sanchista' en caso de victoria de su candidato en las primarias, como así sucedió, y derrota de Díaz. Dirigentes consultados por este periódico se quejan de que mientras el adversario se mueve decidido hacia el congreso autonómico, con el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, como previsible candidato, en el terreno propio no existe un referente al que asirse. Y la inquietud empieza a cundir. Dirigentes locales, en buena medida los más expuestos, deslizan la posibilidad de bajarse del barco si la situación no se encarrila con premura. «La gente se está poniendo nerviosa», confiesa uno de ellos.

No es tanto una cuestión de tiempos, porque queda un congreso federal por delante y el regional no será hasta septiembre, como de sensaciones, de tener un referente que sirva como guía del camino que queda por recorrer. Entre los dirigentes locales el temor tiene además que ver con lo que viene después. A continuación del autonómico, las agrupaciones deben celebrar sus propios cónclaves y nadie quiere estar en el bando equivocado cuando toque revalidar sus liderazgos. A priori, los 'sanchistas' afrontan este proceso desde una posición de privilegio y eso influye. «Nadie se quiere tirar a la piscina sin la garantía de que tiene agua», razona un cargo en referencia al hecho de tomar partido público. Los afines a Sánchez dicen constatar acercamientos de 'susanistas' desencantados.

Entre los 'oficialistas' se ve margen para revertir la situación, para articular un proyecto que haga frente a un 'sanchismo' cuyas grandes líneas se discuten abiertamente. Pero hay quien alude a que mientras para afrontar este momento el todavía secretario general, Javier Fernández, ha dado un paso a un lado y anunciado que no interferirá en el proceso, abriendo así una nueva etapa, «no todo el mundo en las alturas» de la organización está operando en esa misma clave.

Comité de la FSA a final de mes

Hay otros puntos de diferencia. A numerosos dirigentes molestó la respuesta que un portavoz del sector oficial ofreció a una entrevista en este periódico de la diputada Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez, criticando su vinculación con el SOMA y el riesgo de una excesiva influencia del sindicato en el partido en caso de triunfo 'sanchista' en Asturias. Un argumento quizá no falaz, admite un cargo, pero sí «inoportuno y formulado en términos excesivos».

Queda tela que cortar, con el congreso federal del fin de semana y un posterior comité autonómico previsto para finales de mes como puntos claves para explorar qué puede suceder en el cónclave regional de septiembre. En el sector oficial se citan los nombres de Guillermo Martínez y José María Pérez como opciones más probables para liderar la candidatura, sin descartar la 'tercera vía' que representaría un dirigente con menos conocimiento público pero también más 'nuevo' y menos 'quemado'.