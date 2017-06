«Las coaliciones en las autonómicas son distintas. No caben extrapolaciones»

La presidenta de Foro, Cristina Coto, no deja de recibir ofrecimientos por parte del PP para ir de su mano a las elecciones autonómicas, pero ella por ahora se muestra distante. Argumenta que no es lo mismo unir fuerzas para disputarse los ocho diputados que a Asturias le corresponden en el Congreso -como hicieron en las elecciones nacionales- que para repartirse los 45 del Parlamento asturiano. Y, si bien reconoce cierta sintonía con el PP en relación al proyecto político de Mariano Rajoy, no oculta las discrepancias que mantiene con los populares por su apoyo a los presupuestos de Javier Fernández. No obstante, mantiene que aún queda mucho camino por delante y advierte de que, en estos momentos, su máxima prioridad es que se ejecuten los recursos extra conseguidos para Asturias por su formación: 65,4 millones.

Vayamos al grano. ¿Ve factible una coalición con el PP en las próximas elecciones autonómicas?

A mitad de legislatura no hay que distraerse en asuntos que quedan aún muy lejos. Para nosotros la prioridad ahora, a la vista de la delicada situación en la que se encuentra Asturias, es asegurar la ejecución de los recursos extra conseguidos por Foro en los presupuestos generales para el Principado. Trabajar para que se aprovechen porque, para no ejecutar los recursos propios, ya tenemos a Javier Fernández.

No es su prioridad, pero el PP ya se lo ha planteado públicamente en varias ocasiones. Aduce el éxito conseguido en los comicios nacionales.

Las coaliciones en las elecciones autonómicas y en las municipales son muy distintas a las de las generales. No caben extrapolaciones. De entrada, el juego de los restos de la regla d'Hondt es muy distinto cuando se reparten en las elecciones generales ocho escaños entre cinco fuerzas políticas, que cuando hay que repartir 45 escaños entre cinco opciones. Y luego hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, el cabeza de lista.

¿No está Foro dispuesto a consensuar con el PP el cabeza de lista?

En unas elecciones generales el cabeza de lista es un diputado más, pero en las autonómicas es el candidato a la Presidencia. Y esa elección es preferible que la realicen los asturianos con su voto, antes que los dirigentes en los despachos.

¿Y a nivel local?

Los Estatutos de Foro contemplan la autonomía municipal. Por lo tanto, serán ellos quienes tomen sus decisiones y no habrá interferencias. No las ha habido nunca por parte de la dirección regional.

La coalición electoral no es la única fórmula para que los partidos del centro derecha sumen fuerza de cara a los próximos comicios. ¿Explorarán otras alternativas? ¿Acuerdos postelectorales?

Foro ya apoyó la candidatura de Mercedes Fernández tras las elecciones de 2015 porque, evidentemente, lo peor era que Javier Fernández repitiera como presidente. Y evidentemente el tiempo nos ha demostrado que fue lo peor. Asturias está estancada en términos de crecimiento y creación de empleo. Nosotros en aquel momento fuimos coherentes con nuestras ideas. Ahora lo que nos interesa es que en 2019 Asturias esté mejor de lo que está ahora y, lo que está claro, es que con el modelo político reflejado en los presupuestos del PSOE no lo vamos a conseguir.

El PP apoyó esas cuentas y esta decisión es uno de los principales puntos de desencuentro con ustedes. ¿A qué atribuye esa decisión?

Me resulta inexplicable este apoyo presupuestario aunque, evidentemente, alguna explicación tendrá.... Desde luego el argumento esgrimido por la presidenta del PP del interés social de que haya presupuestos no lo comparto, porque estamos hablando de unas cuentas, si no idénticas, yo diría que peores incluso que las del año pasado, que recibieron una enmienda de totalidad por parte del PP. No cuestionamos al PP por pactar con el PSOE u otro partido, pero sí por lo que se pacta. Y con este acuerdo se han santificado las políticas de presión fiscal, de endeudamiento, de continuidad de las subvenciones clientelares, del sector público que genera una deuda ingente y de la inversión más baja de la historia de la democracia asturiana. Alguna explicación habrá, aunque a mí me resulte difícil de entender.

¿Dificulta este acuerdo una posible coalición con el PP de cara a las próximas elecciones?

Son cuestiones diferentes. No obstante, es evidente que, si bien existe una sintonía entre Foro y PP sobre el programa de Mariano Rajoy, sobre el antiprograma de gobierno del PSOE de Javier Fernández mantenemos posiciones antagónicas.

El PP defiende que su apoyo ha permitido elevar el mínimo exento del impuesto de Sucesiones y que algo es mejor que nada...

No nos creemos esa reforma del impuesto de Sucesiones, que entendemos que es un camelo. Es una ley plagada de trampas. Todas las reducciones van acompañadas de tal listado de exigencias y de requisitos que, en la práctica, la reforma va a ser ineficaz. Si el PP hubiera prestado a Foro el mismo apoyo que ahora al PSOE, el impuesto de Sucesiones ya no existiría.

La coalición con el PP a nivel nacional les ha permitido alcanzar importantes acuerdos presupuestarios para Asturias. ¿Queda ahora esperar a que se cumplan?

Me satisface que el Gobierno haya aceptado todas las enmiendas de Foro vinculadas al acuerdo con el PP, que finalmente representan 65,4 millones de euros, un 31% de inversión más que la prevista inicialmente, y por supuesto estaremos vigilantes para que se ejecuten. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que fueran únicamente los nacionalistas los que consiguieran estos logros, pero hemos demostrado la capacidad de Foro para obtener ingresos extra para Asturias sin ser nacionalistas. Simplemente, por mantener una posición de defensa de la comunidad autónoma. Estábamos a la cola y ahora somos la sexta comunidad autónoma en inversión. Y ya estamos trabajando en los presupuestos de 2018, que servirán para consolidar los avances que conseguimos este año.

¿De su cumplimiento dependerán futuros acuerdos con el PP?

Son cuestiones distintas. Cuando hablamos de ejecución presupuestaria estamos hablando de que Asturias, que está en una situación de declive, puede revertir esa tendencia con unos fondos extra bien aprovechados. Y ése es hoy por hoy mi principal interés. El otro asunto es a dos años vista y no es conveniente distraerse.

El PP también consiguió un acuerdo con el PNV en relación al cupo vasco. ¿No es contradictorio que Foro haya aprobado unos presupuestos que llevan implícito este pacto?

Con el cupo vasco se está haciendo mucha demagogia. La izquierda está haciendo maniobras de distracción. Javier Fernández no ha conseguido nada para Asturias en estas negociaciones presupuestarias y trata de poner una cortina de humo con el cupo vasco, como antes lo hizo con el supuesto dumping fiscal madrileño. Nuestro interés no es el cupo vasco sino el cupo asturiano. El presidente del Principado debe dejar de mirar para el resto de las comunidades y centrarse en la suya. Que, precisamente, por no centrarse en Asturias y por aplicar políticas viejas y fracasadas está fuera de la recuperación económica.

Pero Foro siempre fue crítico con las conquistas de los partidos nacionalistas a cambio de acuerdos presupuestarios...

Nosotros consideramos siempre que el nacionalismo es egoísta. Por eso no somos nacionalistas y hemos sido siempre críticos con los repartos no equitativos, tanto en inversiones vía Presupuestos Generales del Estado, como en inversiones vía financiación autonómica. El respeto hacia este principio de equidad entre territorios es, de hecho, uno de los primeros puntos del acuerdo PP-Foro.

Se busca sucesor para Javier Fernández. ¿Le va a echar de menos?

Javier Fernández ha presidido una gestora siendo juez y parte. Ha hecho una apuesta muy firme por una candidata que ha cosechado una derrota sin paliativos y ha quedado demostrado que tiene una ausencia de sintonía con las bases. Pero el problema no es si yo le voy a echar de menos o no, sino el daño que deja en esta comunidad, y probablemente en su partido.

Foro ha abanderado la lucha por los fondos mineros pendientes de cobro. ¿Cómo se le queda el cuerpo con la 'Operación Hulla'?

Es la caída de un mito que se había construido en Asturias, probablemente igual que Puyol en Cataluña. Pero en Foro no solemos inmiscuirnos en estas cosas cuando están judicializadas.