Hernando tensa el cara a cara con Iglesias al sacar su relación con Montero

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha elevado la tensión al final de su cara a cara con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, al sacar a colación la relación de éste con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero.

"Hay quien dice que (ayer en el debate) estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación", ha dicho Hernando.

Sus palabras han provocado el aplauso de la bancada popular y el enfado visible de la de Podemos, y varios diputados de este grupo han golpeado las mesas de sus escaños en señal de protesta.

El portavoz del PP ha tratado de retomar la palabra pero era interrumpido por los diputados del partido de Iglesias mientras intentaba hablar para supuestamente aclarar que solo se refería a una "relación política", como se ha podido oír entre los murmullos.

Le ha interrumpido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien ante el ruido de la Cámara ha pedido silencio y ha advertido de que no iba a permitir que el hemiciclo se convierta en "un circo" o "una taberna".

Cuando ha dado la palabra de nuevo a Hernando, el portavoz popular ha pedido "excusas" si alguien se había ofendido, y ha insistido en que hablaba de una relación "sencillamente política", para añadir después que tiene una "gran estima" por la portavoz de Podemos.

Y mientras Irene Montero escuchaba estas palabras visiblemente enfadada, Hernando ha continuado subrayando que ella es una "buena portavoz" a la que le quedan "muchas cosas por hacer" en la Cámara, entre las que ha deseado un mejor entendimiento con el PP.

Tras este episodio ha tomado la palabra Pablo Iglesias, pero lo ha hecho muy brevemente y sin citar el incidente.

El líder de Podemos ha señalado que si daba a la intervención de Hernando una "réplica excesiva" estaría legitimando la manera que tiene el portavoz popular de hacer parlamentarismo, que "no se merece esta Cámara".

Y ha concluido su intervención como candidato a La Moncloa en este debate de la moción de censura admitiendo que ya se había dicho lo fundamental y subrayando que está de acuerdo en una cosa con Hernando, que España es "un gran país".

"Pero sepa una cosa, sin ustedes lo sería todavía mejor", ha rematado Iglesias, llevándose el aplauso en pie, una vez más, de los suyos.

Así ha acabado este debate aunque no la tensión de este momento, y en los minutos previos a la votación se ha producido incluso algún grito procedente de la tribuna de invitados, presuntamente de un invitado de Podemos, con reproches hacia los escaños 'populares' que también han contestado.

Poco a poco el ambiente se ha calmado y los diputados del PP han tenido tiempo para aplaudir a Rafael Hernando, que se ha paseado saludando por algunos escaños antes del comienzo de la votación.