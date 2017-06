Las lágrimas de rabia de Irene Montero ante el comentario ofensivo de Rafael Hernando

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha provocado protestas entre los diputados de Podemos al aludir a la «relación» entre el secretario general del partido morado, Pablo Iglesias, y su portavoz parlamentaria, Irene Montero. Unas palabras que incluso han hecho llorar de rabia a la propia Montero.

«Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted. No diré eso porque no sé qué voy a provocar en esa relación», ha espetado Hernando a Iglesias durante su réplica en la moción de censura a Mariano Rajoy que se celebra en la Cámara Baja. Esa afirmación ha provocado que se revuelvan los parlamentarios de Podemos y, ante el murmullo en la Cámara, la propia presidenta del Congreso ha pedido silencio y ha afirmado rotunda que no iba a permitir que la sesión se convirtiera bajo ningún concepto «en un circo» ni en una «taberna».

Hernando pide excusas

Hernando ha asegurado después que él no iba a «montar numeritos» cuando le cortan la palabra porque era «normal» en el Parlamento, y ha señalado que si se habían «ofendido» por sus últimas palabras, pedía «excusas». «Hablaba de una relación sencillamente política», ha apostillado.

Dicho esto, el portavoz del Grupo Popular ha afirmado que él tenía en «una gran estima» a Montero, que es una «buena portavoz» parlamentaria. «Creo que le quedan muchas cosas por hacer en esta Cámara», ha manifestado, para añadir que, entre otras, podría «entenderse también con el PP» y «romper sus prejuicios».

En su segundo turno, Iglesias –que ha subido a la tribuna visiblemente molesto– ha señalado que si le diera una «réplica excesiva» a Hernando estaría «legitimando» su estilo y una manera de hacer parlamentarismo que, a su juicio, «no se merece» la Cámara. «Voy a decir algo en lo que estoy de acuerdo con usted. Ha dicho que España es un gran país, pero sin ustedes lo sería todavía mejor», ha concluido Pablo Iglesias, poniendo el broche final a un debate que se ha prolongado casi 16 horas.