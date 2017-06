Directo | Pablo Iglesias detecta «campos de acuerdo» con el PSOE

Duelo bronco en el Congreso de los Diputados entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. "Fidel Castro era más conciso que usted" ha espetado el líder de Ciudadanos al secretario general de Podemos, que le ha recordado que pasará a la historia como el "escudero" del presidente "más corrupto".

El dirigente liberal ha sido el encargado este miércoles de reabrir el debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno defendiendo el voto en contra de su partido a una iniciativa que considera que no tiene sentido. Rivera ha comenzado su intervención con un repaso de la legislatura fallida y ha recordado a Iglesias que nadie más que él "es responsable de que Rajoy sea presidente". "Usted votó que 'no' a un cambio de gobierno, moderado, razonable, porque tiene como objetivo destrozar al PSOE. Por eso nos llevó a unas segundas elecciones pero le salió el tiro por la culata", ha remarcado.

El socio parlamentario del PP ha acusado al podemista de no querer "trabajar" en la Cámara baja y de estar "nervioso" por no haber sido capaz de asaltar el poder. A continuación, Rivera ha recitado los logros conseguidos por su partido en seis meses de legislatura, como el bono de la luz, el complemento salarial para jóvenes, el aumento del permiso paternidad o el incremento presupuestario para Justicia, para contrastarlos con una oposición poco útil de Podemos. "¿Qué han conseguido ustedes? Nada, porque aquí si no negocias ni acuerdas no consigues nada", le ha reprochado.

El líder centrista ha tratado de demostrar que Ciudadanos "trabaja por España" mientras Podemos se afana en la política espectáculo. "Rajoy está temblando con las pegatinas y los marcianitos, el PP no duerme", ha ironizado. Asimismo, le ha recordado que de las once medidas estrella contra la corrupción que presentó ayer en el Congreso, siete ya están aprobadas o tramitándose. "A este paso, no se entera usted y las hemos aprobado todas", le ha espetado. Y le ha recordado que solo apoyan su moción Esquerra y la "antigua Batasuna", los únicos partidos "que quieren liquidar España". "Usted es demoliciones Iglesias", ha señalado en referencia a Cataluña.

Pablo Iglesias, dejando de lado el perfil moderado y presidenciable de ayer, ha salido muy duro contra Rivera, con descalificaciones personales incluidas. Poniendo en duda la "capacidad intelectual" del líder de Ciudadanos, burlándose de su "pedantería", acusándole de ser un vendedor de "productos bancarios" y llamándole "facha". “Usted fue afiliado al PP en 2002. Hay que ser bastante facha para afiliarse entonces en Cataluña”, ha asegurado.

En el duelo, el secretario general de Podemos ha despreciado a Ciudadanos negando que sea una fuerza nacional e incidiendo en que sea"extraparlamentaria" en el País Vasco o Canarias. "Sólo sirven para sostener a estos señores", ha dicho Iglesias, señalando a la bancada del PP.

Las confluencias cierran filas con Iglesias

Izquierda Unida, En Común Podem y En Marea han cerrado filas con Pablo Iglesias. Los portavoces de las confluencias han apoyado sin fisuras la necesidad de presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Esta moción es la de todos los que no nos doblegamos y no nos resignamos a que sigan en el poder", ha espetado a la bancada del PP Xavier Doménech, portavoz de En Podem. "Ustedes -ha añadido- no son el partido del orden sino el partido del caos y de la corrupción".

Alberto Garzón ha justificiado de la misma forma la obligación de desalojar al PP del poder. Es necesario porque el PP es un partido corrupto que pone en riesgo la democracia o porque es el instrumento para que en España gobierne una oligarquía que no se presenta a las elecciones, ha señalado el coordinador federal de Izquierda Unida.

En la réplica más sencilla de este debate, Pablo Iglesias ha aprovechado para adelantar el debate con los socialistas e insistir en su voluntad de entendimiento.