Puigdemont pondrá en marcha una «bolsa de voluntarios» para el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado esta mañana que próximamente pondrá en marcha una "bolsa de voluntarios" para toda la gente que quiera participar en la organización y gestión del referéndum para que pueda celebrarse con "todas las garantías". Después de semanas de fuertes polémicas en torno al papel que deben jugar los funcionarios en la consulta del próximo 1 de octubre, Puigdemont ha señalado en la sesión de control al Gobierno catalán de la Cámara catalana que en ningún sitio de la ley electoral española dice que los empleados públicos tienen que participar en los procesos electorales y que la normativa española habla de "representantes de la administración". Tomando este concepto de manera literal, la administración catalana "no forzará" a ningún empleado público a participar en el referéndum soberanista, de ahí que abra una bolsa de voluntarios.

Puigdemont ha anunciado además que a finales de este mes, el Gobierno catalán dará a conocer todos los detalles técnicos sobre la consulta, que se hará con "todas las garantías jurídicas", según se ha comprometido. Esos detalles pasan por explicar las bases "legales" que "avalarán" el referéndum y entre los elementos técnicos están el censo, las mesas, cuándo empezará la campaña institucional para llamar al voto y la creación de una comisión de expertos internacionales, cuya labor será avalar la organización. Lo que sí ha adelantado el presidente de la Generalitat es que habrá urnas y que la consulta se asemejará a todos los referendos oficiales celebrados en otros países.

Puigdemont ha vuelto a cargar contra España, a la que ha vuelto a criticar por tener abierto el Valle de los Caídos o por mantener con dinero público la Guardia Mora. "En Italia o Alemania no hay ningún mausoleo dedicado a Mussolini o Hitler sufragado con dinero público", ha asegurado. También ha cargado contra la Fiscalía, que a su juicio actúa como en "épocas pasadas" del franquismo, porque ha emprendido acciones legales contra la consejera Borràs por su presencia en el acto de la ANC y Ómnium del domingo pasado.

Paro, pobreza y desigualdad

La lideresa de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado que Puigdemont haya vinculado la independencia y la lucha contra la pobreza en su comparecencia en el pleno del Parlament: "Los enemigos de Cataluña son el paro, la pobreza y la desigualdad".

Arrimadas ha dicho que esperaba "que no se hablara de independencia: pero no, si Puigdemont sale al atril y no habla de independencia no sería Puigdemont y no sabría de qué hablar". Y ha considerado irresponsable que se haya referido a la solidaridad territorial al hablar de la lucha contra pobreza, y le ha preguntado si cuando era alcalde de Girona "iba a los barrios ricos a criticar a los barrios pobres y a decirles que les estaban robando".

Arrimadas ha reivindicado a Cs como la oposición responsable y ha dicho que entiende que es muy difícil para un gobierno afrontar un crecimiento de las necesidades sociales mientras caen los recursos económicos, pero apoyar al Govern en esta lucha es muy complicado porque, según ha dicho, "sólo piensa en una cosa", la independencia.

"Intentan construir un Estado mientras deshacen el Estado del Bienestar, y es más importante garantizar el bienestar de los catalanes que crear un Estado nuevo", ha defendido la dirigente de Ciudadanos , instando a luchar contra una pobreza que va en aumento y que afecta principalmente a las mujeres.