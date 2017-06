Villa dijo que su dinero «son los ahorros del trabajo de toda una vida mía y de mi familia»

Cuenta el exasesor fiscal que hasta que José Ángel Fernández Villa llegó a su despacho con los 1,2 millones de euros nunca antes había tratado con él. Habían coincidido en varias comidas en el Montepío de la Minería, pero no habían cruzado ni una palabra hasta ese día. Lo recuerda perfectamente. El exlíder se plantó en su despacho con todo el dinero «revuelto» y le dijo: «Estos son los ahorros del trabajo de toda una vida, de la mía y de mis padres, de mi familia». Le ayudó a contarlo y a ordenarlo. Al día siguiente comenzarían el proceso para regularizarlo. No cobró «un céntimo» por ellos.

Lo que cuenta el exasesor ante la jueza y los fiscales anticorrupción poco tiene que ver con lo que explican en las declaraciones los trabajadores del banco BBVA que participaron en la operación para regularizar el dinero del exsindicalista y del expresidente del Montepío. Ambos dejaron la regularización en manos de José Manuel Fernández. A los trabajadores les dijeron «que teníamos que ingresarlo nosotros porque se trataba de una persona muy conocida». La identidad del nuevo cliente la conocía el exasesor y responsables de la oficina donde se efectuó la operación. Días antes se habían reunido con Villa en su despacho para explicarle cómo sería el proceso.

Han pasado cinco años de aquel día pero no olvidan la imagen del exasesor llegando al banco con un trolley lleno de billetes. El cajero del banco que le atendió se pierde en cantidades y cree recordar que eran cerca de un millón y medio de euros. «Si me pregunta si 1,2 eran de Villa y 400.000 euros de Postigo, no le puedo decir con seguridad», relató. Tenían todo preparado con anterioridad. Reservaron un despacho solo para contar el dinero. «Llegó Fernández acompañado por una señorita, me fue dando los paquetes y fui anotando el número de billetes y el importe. No me enteré de que el dinero era del señor Villa hasta que me lo comentaron después los compañeros».

La mayoría eran billetes de 500 y 200 euros. «Se contó todo el dinero» y debido a lo especial de la operación se decidió llamar una empresa de seguridad para que controlara todo el proceso. Se realizó el ingreso en una cuenta. En el caso de José Ángel Fernández Villa, según las investigaciones de los agentes de la Unidad de Control Operativa (UCO) de la Guardia Civil, efectuaron cuatro ingresos: uno en la cuenta del exlíder de 500.000 euros; 400.000 euros en la de su exmujer y dos de 150.000 euros en dos cuentas a nombre de sus dos hijos.

¿Cómo llegó el dinero hasta el BBVA? Los agentes lo tienen claro. Hasta ese día estaba guardado en una caja de seguridad del banco Santander propiedad del exasesor. José Manuel Fernández lo niega y cuenta que solo la usaba para guardar «una caja pequeñita» con lo que ganó de una venta en Barcelona de un negocio familiar. Hoy continúa pagando religiosamente 300 euros anuales por mantener esa caja cuando la última vez que la visitó fue en 2014, justo tras conocerse públicamente la regularización del dinero negro.

En el caso de Postigo, se habla de 436.000 euros, pero a los agentes no les cuadran las cantidades. En su día, el expresidente explicó que era dinero que guardaba en casa y ahora se sabe que según su versión, siempre en palabras del exasesor, es que se lo dio su padre por unos terrenos que vendió. Sin entrar al detalle, la Fiscalía habla de actividades delictivas que estarían detrás de su incremento patrimonial, especialmente durante su presidencia. Fue entre 2006 y 2014. Ocho años en los que amasaría la fortuna de, al menos, 926.000 euros. Los agentes están convencidos de que ganó mucho más dinero. No explican cómo, si no, pudo mantener su ritmo de vida y pagar facturas sin sacar dinero ni en ventanilla ni con tarjetas de crédito. El mismo argumento utilizan para el Villa. No hay movimientos bancarios en mucho tiempo. Y en su casa de Oviedo, hace apenas dos semanas, encontraron 28.000 euros escondidos en un armario.