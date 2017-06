Existe la duda de si a la residencia geriátrica de Felechosa le faltan 2.000 metros cuadrados de fachada. De momento no lo aclara nadie. Según la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá, uno de los testigos asegura que entre lo proyectado y lo construido hay 2.000 metros cuadrados menos. El perito al que le encargaron el informe para detectar desajustes en la obra no le encaja esta afirmación. «Hay plena coincidencia entre la parte gráfica y la ejecutada. Lógicamente no entré a medir. Pero el edificio y el papel es plenamente coherente». Al director de la ejecución de la obra, Vicente Fernández, tampoco le encaja. Lo que sí es un «misterio» para el perito es por qué «ofertas más razonables según el mercado se desechan y se consideran bajas por temeridad». Para conocer más a fondo las ofertas que se presentaron en su día al concurso, la Fiscalía acaba de pedir un nuevo informe que se centre en la adjudicación. El director de ejecución de la obra asegura que no participó en esa fase. «Yo solo veía las ofertas, nada más. Mi trabajo era comprobar que la obra se ejecutaba con los materiales que estaban previstos en el proyecto. De todo lo demás no sé y no participé». Cuando esté concluido el informe se conocerán los motivos por los que finalmente se decidió adjudicar la obra a la empresa Alcedo de los Caballeros.