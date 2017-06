Empresas admiten a la jueza que cargaron al proyecto del geriátrico otras obras para el Montepío

No reconocen el pago de 'mordidas', como sospecha la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero algunos proveedores admiten que «recibieron la orden» de cargar al proyecto de la residencia de Felechosa, pagada con fondos mineros, trabajos que en realidad se efectuaron en otros equipamientos del Montepío de la Minería. Así lo explicaron varios empresarios durante sus declaraciones en calidad de testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Begoña Fernández, y en presencia de los fiscales de anticorrupción Carmén García Cerdá e Ignacio Stampa, quienes sospechan que hasta catorce firmas subcontratadas por Alcedo de los Caballeros podrían haber participado en el pago de 'mordidas' al entonces presidente del Montepío, José Antonio Postigo, y a José Ángel Fernández Villa, a cambio de participar en el proyecto.

Los investigadores calculan que habrían pagado bajo manga 2,79 millones y basan sus pesquisas en las ingentes cantidades en efectivo que los empresarios sacaron de sus cuentas bancarias entre 2009 y 2012, coincidiendo con el desarrollo de los trabajos. Los empresarios negaron el pago de contraprestaciones, y justifican su decisión de sacar sus ahorros en aquella época con explicaciones de lo más variopintas que, a juzgar por la reacción de los fiscales, no acabaron de convencerles: el reparto de dividendos en una empresa con un único titular para luego guardar el dinero en una caja fuerte o el repentino miedo a que pudiera suceder en España algo similar al 'corralito' de Argentina, fueron algunas de las razones.

Varios empresarios reconocieron que habían cargado trabajos a la residencia de Felechosa que no corresponden a esta obra, aunque ofrecieron versiones diferentes sobre quién había realizado tal orden. Unos la vinculan directamente al entonces presidente del Montepío de la Minería y otros señalan como responsable de tal petición a trabajadores sin identificar de la constructora de Alcedo de los Caballeros. «Creo que una chica», dudó el pintor Iván Lago, casado con una sobrina de Postigo, quien relató ante la magistrada que cargó al proyecto de Felechosa una factura por importe de 200.000 euros, si bien admitió que unos «7.000 o 8.000» corresponden a sus honorarios por trabajos realizados en el Balneario de Ledesma, en Salamanca, y otros 40.000 a otras labores realizadas en los apartamentos de Roquetas del Mar, en Almeria. Ambos equipamientos son propiedad del Montepío de la Minería y, con tales manifestaciones, quedan acreditadas las sospechas de Anticorrupción sobre cómo fueron a parar a estos complejos residenciales fondos destinados a la reestructuración de las comarcas mineras.

Lago no fue el único que acató la orden. El dueño de la firma -ahora en concurso de acreedores- Ingeniería Asturiana Termo Eléctrica José Luis Martínez, reconoció ante el juzgado que había instalado en el complejo residencial de Los Alcázares un sistema de calefacción eléctrica y de aire acondicionado por valor de 688.848 euros que, sin embargo, facturó a Alcedo como parte del proyecto de la residencia asturiana. «Me dijo un comercial que trabajaba en mi empresa que Postigo había pedido que todas las obras que hiciéramos para el Montepío debían facturar de esta forma», anotó.

«Me lo quedo todo»

Los empresarios no pudieron negar -consta en un informe de Hacienda que forma parte de la instrucción del caso- que durante los años que se prolongaron las obras de la residencia sacaron cuantiosas cantidades de dinero que, si bien Anticorrupción atribuye a posibles 'mordidas' para participar en las obras, todos lo niegan. «Ni lo hice, ni me lo pidieron nunca», coinciden. El socio mayoritario de Diseños de Calorifugado y Climatización S.L y socio único de Montaje de Aislamiento Industria, Lázaro Mateos, relató ante la jueza que de los 758.740 euros que sacaron en efectivo entre los años 2009 y 2012, la mayor parte -«unos 500.000 o 600.000», calculó- corresponden al reparto de dividendos. Preguntado por la fiscal si podía acreditar con un acta la decisión de la sociedad de repartirse estos beneficios, Mateos matizó que la primera de las empresas realizaba pagos a la segunda y ésta, donde es socio único, no precisa de reuniones para aprobar tal acuerdo. «Vaya, que ese reparto de dividendos es un 'me lo quedo todo'», apostilló la fiscal, que también quiso saber qué había hecho con tal montante. «Como era la época de las fusiones y no sabía qué iba a pasar con los bancos, lo metí en una caja fuerte en casa y otra que tengo en un banco», respondió. «Entienda que me resulte extraño», le replicó la fiscal. Y eso que no fue el único que justificó su decisión de guardar el dinero en casa por las dudas que le genera el sistema financiero. Fernando Llanos Pastor, que sacó de sus cuentas bancarias en aquella época 167.000 euros, indicó que lo hizo porque «nunca había tenido tanto dinero» -acababa de cobrar 319.000 euros por unos trabajos en el Balneario de Ledesma- y como «consecuencia del 'pucherazo' en Argentina (en referencia al 'corralito') me asusté y decidí guardar el dinero en casa». Declaró además que también había trabajado en muchas ocasiones a título personal para el propio Postigo, quien acostumbraba a pagar en «efectivo», aunque fueran sumas de más de 10.000 euros, si bien la última obra se la dejó a deber. «Se lo reclamé dos veces y me dio largas».

También se quejó José Luis Martínez de las deudas que con él mantiene el constructor Juan Antonio Fernández por la adquisición de la televisión de las Cuencas Mineras. «Se la vendimos en 600.000 euros, pero solo pagó 200.000», se quejó. Eso sí, para asombro de los fiscales, el pago se hizo en metálico, en un aparcamiento y sin que, hasta pasados unos días, se firmara ningún papel.