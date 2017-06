El sector oficial de la FSA busca arrebatar a los 'sanchistas' el discurso del cambio

El congreso de la Federación Socialista Asturiana previsto para el próximo mes de septiembre será una batalla de candidatos, pero también de relatos políticos. Si los fieles a Pedro Sánchez van a plantear el proceso como una segunda vuelta de las primarias nacionales, como el desenlace definitivo de la pelea entre 'sanchistas' y 'susanistas', con el discurso del cambio por bandera, quienes en aquella cita apoyaron a la presidenta andaluza quieren deshacerse de esas etiquetas y discutir al adversario la paternidad del mensaje de la renovación y el nuevo impulso. Preparan para ello una estrategia que, entre otras cosas, contempla acusar a los 'sanchistas' de abusar del «rodillo» interno desde su llegada a Ferraz, deslizar la crítica al «creciente poder» que asume el SOMA en la vida del partido y presentarse como garantes de la estabilidad del Ejecutivo de Javier Fernández en los dos años de legislatura que aún quedan por delante.

El 'oficialismo' no esconde que la situación no es fácil. Sus dirigentes asumen que la ola nacional impulsa a los 'sanchistas' en el terreno regional y que el tiempo que falta hasta el congreso no es excesivo para tratar de combatirla. Pero en modo alguno se dan por derrotados. Ven margen para revertir la situación porque entienden que el escenario autonómico es distinto al nacional y que el debate ya no es un Sánchez-Díaz -asumiendo que el tirón de la presidenta andaluza fuera de su territorio era escaso- sino que el componente estrictamente asturiano será decisivo. Y ahí intentarán jugar sus bazas.

Para ello se considera clave 'rejuvenecer la plantilla'. La idea es que los dirigentes con más peso en el PSOE asturiano de los últimos tiempos ya no estén en la primera línea, sin que ello signifique que se les aparte pero sí que pasen a un segundo plano, para dar paso a una generación de político más jóvenes, tanto del ámbito regional como del local, que ocupen los puestos clave de la candidatura. El gijonés José María Pérez se ha presentado hasta ahora como la opción más probable para ponerse al frente.

Los 'oficialistas' también deslizarán el mensaje de ser garantes de la estabilidad del Gobierno

Por ahí se quiere comenzar a disputar a los 'sanchistas' la bandera del cambio y de la renovación. Porque la intención es poner en cuestión que, efectivamente, el proyecto de Sánchez suponga un cambio para el PSOE asturiano. En ese sentido, se hará hincapié en afear el «creciente poder e influencia» del SOMA dentro del movimiento afín al secretario general, que visibilizan en la entrada del líder del sindicato minero, José Luis Alperi, en el comité federal. Fuentes 'oficialistas' ponen en duda que una mayoría del partido esté por la labor de avalar un PSOE «bajo un excesivo control sindical», como en épocas anteriores de la organización.

Los 'oficialistas' aspiran además a enterrar la dicotomía aparato-militancia que a su juicio tanto les penalizó en las primarias. Esgrimirán que el aparato es ahora 'sanchista', una vez que el secretario general ya se ha instalado en Ferraz y está rodeado de sus partidarios asturianos. Y que, en Asturias, también el SOMA tiene su propio aparato que juega a favor del aspirante 'sanchista', previsiblemente el alcalde de Laviana, Adrián Barbón. Piensan que esa influencia del sindicato minero puede ser favorable para el adversario en las cuencas pero que podría «volvérsele en contra» en Gijón o Avilés.

«Sectarismo»

En la estrategia hay otras claves relevantes. Por ejemplo, alertar del modelo de partido que podría impulsarse en Asturias, «sectario y excluyente», tomando como referencia lo sucedido en el congreso del pasado fin de semana, sobre todo en el reparto del poder y de los puestos en la ejecutiva y especialmente en el comité federal. Una actitud que, dicen los integrantes del sector oficial de la FSA, ha revuelto mucho las aguas.

También se deslizará el mensaje de que la opción 'oficialista' es la mejor para garantizar la estabilidad del Ejecutivo regional, teniendo en cuenta que el nuevo secretario general habrá de cohabitar dos años con el Gobierno que preside Javier Fernández. Algo que, opinan, con los 'sanchistas' estaría en duda.

Los 'oficialistas' no plantean romper amarras con la trayectoria de Fernández pero, sostienen, sí ven margen para enarbolar un proyecto de cambio en el PSOE asturiano que, entre otras cosas, estreche la relación entre el partido y su militancia y sea más abierto y participativo. «En eso nadie nos va a dar lecciones», razona un dirigente con años de experiencia en estas lides.