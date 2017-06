«El carbón no puede perder un empleo más mientras la cuenca no tenga una alternativa»

El sol cae a plomo sobre el centro de Oviedo en un asfixiante día de junio. Parece que se hubieran dado las circunstancias meteorológicas idóneas para preguntarle al nuevo secretario para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, sobre las políticas a aplicar para hacer frente al cambio climático. Morán, que pasa de puntillas por los desgarros internos de su partido, apunta la necesidad de un nuevo enfoque de la economía que vea en el medio ambiente una oportunidad y no un problema. Una tesis en la que ve compatible la continuidad del carbón como energía de respaldo en tanto en cuanto las renovables se despliegan en toda su capacidad y se encuentra un futuro alternativo para las comarcas mineras.

¿Y cómo le engañaron para volver a la primera línea?

Vamos a ver... (risas)

«La minería del carbón debe ser protagonista de la transición energética en este país»

«Pondré todo de mi parte para evitar que en el PSOE asturiano se produzca una fractura»

Con lo complicada que está la política hoy...

Fue un proceso en dos fases. Una primera, a la que voy conscientemente, que fue la elaboración del programa de Pedro Sánchez. Y la segunda, que no estaba en mi guión, fue la llamada para que eso que estaba escrito se gestionase. Es difícil decir que no a eso, así que no puedo decir que me hayan engañado. (risas)

Usted no estuvo en la punta de lanza del 'sanchismo' en la campaña. ¿Qué le convenció?

Que yo participé en la elaboración del documento. No estuve en la primera línea porque me interesaban más los contenidos que otra cosa. En ningún caso entraba en mi proyecto de vida volver a la política activa. Lo uno llevó a lo otro.

Usted, propuesto por Javier Fernández, estuvo en las ejecutivas de Zapatero y Rubalcaba. Ahora, con todo lo que ha pasado, entra en la de Sánchez. Tiene su miga.

Hay quien achaca todo este proceso de disenso interno a la celebración de las primarias. No es así. El PSOE ha vivido procesos de diferencias internas de forma recurrente, a razón de una por década. Lo vivo con normalidad.

¿Cómo vio el proceso de salida de Sánchez, la gestora...?

Desde fuera me pareció, primero, sorprendente, y en último término, poco edificante.

¿Le sorprendió el papel de Fernández al frente de la gestora?

Javier es una persona de convicciones firmes y sólidas. Hizo una reflexión ponderada y entendió que el modelo de partido por el que había que apostar era uno y no otro. Y fue fiel a sus convicciones, como siempre desde que le conozco.

Quienes apoyaron a Susana Díaz, el sector oficial de la FSA, dicen que los 'sanchistas' han sido «sectarios y excluyentes».

Cuando se ponen sobre la mesa dos hojas de ruta para que la militancia elija, una gana y otra pierde. Evidentemente, el sentimiento de quien no se ve respaldado es de frustración. ¿Era posible administrar esto de una forma diferente? Creo que no porque la reacción inmediata del ser humano respecto de una situación de victoria o derrota es esa.

Ahora, congreso en Asturias. ¿Ve el riesgo de un partido fracturado en dos?

No me imagino a mí mismo en un escenario de relación personal con los compañeros de partido diferente al de hoy. Yo no pregunto a nadie a quién vota. No voy a contribuir a ningún proceso de fractura en Asturias, de ninguna manera; voy a poner todo lo que esté de mi parte para que eso no se produzca.

Lidera la secretaría para la Transición Ecológica de la Economía. ¿Me lo explica?

Probablemente esa será una de mis primeras obligaciones (risas). Se trata de adaptar a la realidad física el proceso de gestión política. Hoy se sigue gestionando la economía sobre las mismas bases que nos trajeron a la situación actual: la explotación ilimitada de recursos limitados. Es lo que se quiere cambiar.

¿Cómo encaja en ese discurso la apuesta por mantener una fuente de energía objetivamente contaminante, como el carbón?

La transición energética no es una opción política hoy; hoy es una opción económica. Enel cierra sus térmicas, Iberdrola abandona la energía nuclear... Las empresas ya están haciendo esa transición, pero respondiendo a sus cuentas de resultados. La política puede intentar conducir esa transición o esperar que la atropellen. Es la única forma de que esa transición atienda los intereses sociales y territoriales. ¿Es eso compatible con el sostenimiento de las energías que, en la transición, van a pasar de ser las energías del presente a las del pasado?

¿Lo es?

Lo es.

«Transición soterrada»

¿Cómo?

Deben ser declaradas zonas prioritarias de transición energética aquellas que hoy constituyen la estructura de generación de energía de este país. Y deben ser los territorios los que generen la actividad alternativa que permita una transición energética justa. Porque ya hemos vivido una transición soterrada pero injusta que Asturias y otros territorios mineros no pueden seguir soportando.

¿Qué actividad alternativa?

Deben ser las administraciones, los agentes sociales y económicos, los que lo decidan.

Pero usted tendrá un criterio.

En otros países se han encontrado alternativas vinculadas a la realidad de los territorios, en la mayoría de los casos ligadas a sectores industriales clásicos, para que sea la propia vocación histórica del lugar la que se suceda a sí misma. En la energía se apunta a la irrupción de recursos que no son nuevos. Asturias es una región forestal. Finlandia ha transitado de un modelo de economía forestal sustentada sobre la industria del papel a otro sustentado sobre la industria de generación de energía. ¿Es descabellado pensar que eso pueda pasar aquí?

¿Biomasa?

Sí. Hunosa ya ha hecho alguna incursión, el problema es que detrás no hay una estrategia política que apueste por ello.

¿Cuánto tiempo le queda al carbón?

No me atrevería a ponerle una fecha de caducidad. Bloomberg dice que seguirá teniendo un peso sustancial hasta 2030. La UE habla de una transición hasta 2050. ¿Cómo hacer ese proceso de transición entre las tecnologías entrantes y las salientes? Se puede optar por prolongar la vida útil de las centrales nucleares, como plantea el Partido Popular. O por otras tecnologías maduras. Lo que no puede ser es lo que sucede con el carbón de importación. No se ha eliminado el carbón; el carbón de importación ha eliminado el nacional. Eso debe corregirse más pronto que tarde.

¿Cuánto hay en ese discurso de convicción real y cuánto de gesto político con el SOMA?

En la elaboración de la propuesta participó un equipo muy amplio. No había nadie del SOMA. Es una reflexión técnica y económica que ahora hay que gestionar políticamente.

Sol. Calor. Sequía. Previsión de problemas en verano con el abastecimiento de agua. ¿Hay que pensar en construir nuevos embalses, sea Caleao u otros?

No sé si es cuestión de embalses. Necesitamos un modelo de gestión del agua más sostenible, de consumo limitado y reaprovechamiento. Vamos a un escenario en el que, según los más optimistas, la capacidad de reposición de recursos hídricos se reducirá un 25%. ¿Es posible compensarlo solo con políticas de ahorro y eficiencia? Parece difícil. Vamos a necesitar disponer de nuevos recursos. En algunos lugares donde este problema se ha sufrido ya lo están haciendo, caso de las desaladoras. Hay que buscar un modelo de almacenamiento de agua para consumo humano en una región que puede sufrir procesos de estrés complicados de gestionar.

¿Se refiere a problemas de desabastecimiento?

De restricciones. La política debe ofrecer capacidad de anticipación a esos problemas.

¿La solución son los embalses o hay alternativas?

Las hay, toca ordenarlas y ver si están razonablemente aprovechadas: aguas subterráneas... Ninguna de las decisiones que se adopten para la adaptación y mitigación del cambio climático van a ser pacíficas. Es que la sociedad que vamos a vivir será diferente a la que hemos conocido.

El problema del tráfico

Cambio climático, contaminación... ¿Habrá que limitar el tráfico privado en el área central de Asturias?

A la vuelta de cinco años en el mercado entrarán más coches eléctricos que de motor de combustión, así que una parte la resolverá la tecnología. Pero otra parte, los atascos, no. Hay que rediseñar el modelo de conexión interna de la región desde el punto de vista de la circulación viaria y ferroviaria. Las cercanías ferroviarias han sufrido un abandono progresivo que le resta atractivo para el ciudadano. No puedes prohibir a la gente que haga su vida habitual si no le ofreces una alternativa mejor.

¿El objetivo es restringir el tráfico privado ofreciendo alternativas públicas?

Al revés. Impulsar las alternativas públicas antes de tener que decirle al ciudadano que debe modificar sus costumbres.