La FSA lanza ya su congreso, que proclamará al nuevo líder el 1 de octubre

La Federación Socialista Asturiana proclamará a su nuevo secretario general, el sustituto de Javier Fernández a los mandos del partido, el 1 de octubre. Será la última jornada de las tres que darán forma al congreso autonómico, antes del que se habrán celebrado unas primarias, el 17 de septiembre, en las que los militantes elegirán al nuevo líder. El calendario se pactó ayer y responde al esquema que este periódico ya adelantó el mes pasado.

La cuestión del calendario no es menor. No en vano uno de los primeros movimientos de Susana Díaz tras perder las primarias fue fijar julio como fecha de celebración de su congreso, en un intento por evitar la organización de los afines a Pedro Sánchez en Andalucía y asegurarse el liderazgo en la comunidad. En el caso de Asturias la previsión era celebrar el cónclave en septiembre y eso no ha cambiado. Aunque hubo voces favorables a seguir el ejemplo andaluz, al final no se han tocado las fechas estimadas. Pero sí se han agilizado los trámites previos.

En parte porque dejarlo todo para septiembre, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil, lo hubiera comprimido todo en exceso, en parte porque ha habido quien ha presionado por ello, toda la tramitación previa al congreso se anticipa a julio. Así, antes del parón estival se habrá liquidado la presentación de aspirantes (primera semana de julio), la recogida de avales (segunda quincena) y la proclamación de las candidaturas (final de mes).

Para septiembre queda el proceso en sí: la campaña (primera quincena), las primarias (el día 17) y el congreso (29 y 30 de septiembre y 1 de octubre). Esta última jornada tiene su morbo. Coincidirá con la fecha del comité federal del PSOE que terminó con la salida de Pedro Sánchez del partido y abrió el camino a la constitución de una gestora.

El calendario se aprobará en un comité autonómico convocado por la FSA para el próximo lunes, donde la ejecutiva presentará esta propuesta. Los plazos obligan tanto a los 'sanchistas' como al sector oficial, a quienes en las primarias apoyaron a Susana Díaz, a agilizar los trabajos para llegar a julio en posición de comenzar la competición.

La planificación deja buen sabor de boca en los afines a Sánchez en la medida en que tienen un equipo de trabajo cohesionado y ya prácticamente preparado para el reto. Los 'oficialistas', mientras, tratan de recomponerse del varapalo de las primarias y del congreso federal y aunque dicen llevar la tarea avanzada, tienen aún flecos por cerrar. Hay, en todo caso, margen por delante.