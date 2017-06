Guillermo Martínez a Daniel Ripa: «No me señale con el dedo. Vaya a la Fiscalía»

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha recriminado hoy al secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, que apunte con el dedo al Consejo de Gobierno al hacer acusaciones de connivencia e irregularidades en torno al geriátrico levantado por el Montepío en Felechosa, que es objeto de investigación dentro de la llamada 'Operación Hulla'.

"Si tiene alguna irregularidad que denunciar en relación con la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias), hágalo, y vaya a Fiscalía, pero a mí o al Consejo de Gobierno, no me señale con el dedo", ha señalado el consejero al responder en el pleno de la Junta General del Principado a una pregunta formulada por el diputado de la formación morada.

En concreto, Ripa había pedido al Ejecutivo que se pronunciase sobre la actuación que siguió la CUOTA para avalar la revisión del Plan general de Ordenación (PGO) de Aller para permitir la construcción de la residencia y eximir a la constructora de la obligación legal de ceder gratuitamente el Ayuntamiento el 10% del suelo para usos públicos de interés general. "El Gobierno no fue un convidado de piedra y avaló irregularidades porque, sin una operación urbanística a la carta, la residencia no se podría haber construido", ha señalado el diputado de Podemos antes de precisar que el suelo sobre el que se levantó era de interés agropecuario y que la reforma que cambió su uso se llevó a cabo en un tiempo récord, pero que eso no impidió que la obra se iniciase antes y sin tener la perceptiva licencia municipal.

Según ha detallado Ripa, las obras comenzaron en mayo de 2009, pero los informes de la CUOTA no se aprobaron hasta abril de 2010 con lo que el proyecto se inició sin que contase con licencia y sin haberse adecuado al PGO.

Ripa se ha preguntado "si hubo presiones políticas" por parte del exsecretario general del SOMA-FIA-UGT José Ángel Fernández Villa, para que hubiese aprobadas 17 certificaciones de obras antes de darse la licencia municipal y si éste y el ex presidente del Montepío José Antonio Postigo perdonaron al promotor dinero, que finalmente acabó en sus bolsillos en forma de comisiones. El consejero, por su parte, ha asegurado que la CUOTA actuó "con total legalidad" en relación al geriátrico levantado por el Montepío en Felechosa y que así lo ha avalado también el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia del pasado 15 de mayo relativa al proceso expropiatorio. Además, ha acusado a Ripa de "lanza basura" al lanzar acusaciones que no están respaldadas con "ningún argumento de peso".

La construcción del geriátrico está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción que considera que "se falsearon y ocultaron datos esenciales" para hacerse con la subvención del geriátrico, donde se centran las sospechas del cobro de mordidas por parte de los investigados, entre ellos Fernández Villa y Postigo.

Anticorrupción también ha destacado el hecho de que el Montepío eligió y contrató a la constructora antes de la aprobación de la subvención y que las obras comenzaron en mayo de 2009 cuando el Ayuntamiento no concedió la licencia hasta septiembre de 2010.

Además, apunta, el Gobierno central tuvo primero que modificar la normativa, mediante real decreto de julio de 2009 para que una entidad privada pudiera recibir las subvenciones de los fondos mineros, "a pesar de las recomendaciones en contra del Abogado del Estado y de la Secretaria Técnica del Ministerio de Industria".

El Consejo de Ministros no autorizó hasta el 30 de octubre de 2009 la firma del convenio, que finalmente fue suscrito el 22 de diciembre de 2009 sin que el Montepío contara con todas las autorizaciones necesarias, puesto que la licencia de obras fue emitida por el Ayuntamiento nueve meses después.