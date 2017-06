Rajoy defiende la legalidad de la amnistía fiscal porque «ni limpia ni borra delitos»

Apenas dos semanas después de que el Tribunal Constitucinal anulara la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012, el presidente del Ejecutivo, Marino Rajoy, defendió ayer la legalidad de aquella medida porque «ni limpia ni borra delitos». La defendió Rajoy en una esperada sesión en el Parlamento, la primera tras la proclamación de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y su nueva ejecutiva en el congreso del pasado fin de semana. Debutaba Margarita Robles como portavoz del grupo socialista. Y ese primer cara a cara transcurrió tranquilo, al margen de los reproches habituales que se esperan entre quien gobierna y quien lidera la oposición.

En ese primer cara a cara entre Rajoy y Robles, la portavoz socialista le preguntaba sobre la posición del Gobierno ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la amnistía fiscal. Un fallo en el que el se critica al Ejecutivo por «abdicar» de su obligación de que todos contribuyan al gasto público, pero no invalida las regularizaciones llevadas a cabo durante el proceso al que se acogieron, entre otros, Villa, Rato, Bárcenas y los Pujol.

Rajoy subrayó que lo que declara inconstitucional el TC es el procedimiento por el que fue aprobada la amnistía, en forma de decreto en lugar de con un proyecto de ley, «y lo demás -añadió- son opiniones». Además, justificó que se hubiera autorizado aquella regularización en 2012, en un momento «de grave crisis, con una caída de la recaudación y un elevado déficit».

En este sentido, el presidente del Gobierno señaló que en otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, ha habido regularizaciones fiscales similares, e insistió en que la amnistía llevada a cabo por su Ejecutivo en 2012 «ni limpia ni borra delitos».

«No tendrá fuerza moral»

Fueron unas explicaciones que no convencieron a Margarita Robles, quien calificó de «especialmente grave que la sentencia diga que con la amnistía se legitimó como válida la conducta de los defraudadores». Es por ello, y sin citar en concreto ningún procedimiento, por lo que la portavoz socialista lanzó una advertencia a Rajoy: «Cuando reclame que se cumplan sentencias del Tribunal Constitucional no tendrá fuerza moral para hacerlo». No lo dijo, pero en esa advertencía se leía entre líneas a las resoluciones del Constitucional sobre el proceso soberanista catalán.

Desde que el pasado 8 de junio el Tribunal Constitucional anulara la amnistía fiscal aprobada en 2012, el Gobierno ha defendido con uñas y dientes esa medida alegando la «urgencia» de la situación económica o los beneficios de aflorar 40.000 millones de rentas ocultas. Unos argumentos que ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvo durante casi una hora de comparecencia en el Congreso. Sin embargo, eso no impidió que lanzara una propuesta para modificar la ley y «prohibir las regularizaciones extraordinarias» en el futuro. En su opinión, hay un «consenso amplio» para ello. «Creo que es algo que no nos gusta a nadie», explicó sobre estas declaraciones tributarias especiales.

Una iniciativa que, sin embargo, fue acogida con escepticismo por los grupos parlamentarios. De hecho le recordaron al titular de Hacienda que hasta ahora el PP ha votado en contra de esa medida cuando se ha planteado. Pero la rotundidad del fallo del Constitucional, tomado por unanimidad y en el que se hacen repetidos reproches al Gobierno por esa regularización, parece que ha hecho mella en el Ejecutivo. En cualquier caso, la propuesta fue aprovechada por el PSOE para reclamar que se publiquen los nombres de los 31.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía y ofreció el respaldo de sus 84 diputados para ello, un guante que no fue recogido por Montoro.