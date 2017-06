El 'caso Hulla' dispara la tensión en la Junta entre el Gobierno y Podemos

Mientras en el escenario nacional PSOE y Podemos, tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, exploran nuevas opciones de entendimiento, en Asturias la vida sigue igual para ambas formaciones. Esto es, en un clima de confrontación sin tregua. El estallido del 'caso Hulla' ha dado nueva munición a la formación morada, cuyo secretario general, Daniel Ripa, implicó ayer directamente a los socialistas, en calidad de «colaboradores necesarios», en la operación urbanística para la construcción del macrogeriátrico de Felechosa que está en el ojo del huracán del escándalo que implica a José Ángel Fernández Villa. En un debate bronco, el portavoz del gabinete y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, negó la existencia de ilegalidad alguna y emplazó a Ripa a acudir a la Fiscalía si tiene pruebas solventes de sus acusaciones.

«Usted viene aquí a arrojar basura. No me señale con el dedo, vaya a la Fiscalía si lo cree necesario», le espetó Martínez a Ripa en un momento del debate en el que hubo de terciar el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, para pedir al secretario general de Podemos que evitase cortar la intervención del portavoz del Gobierno. Fue una discusión tensa porque el 'caso Hulla' es un foco de incomodidad para el Ejecutivo como resulta especialmente apetitoso para el partido opositor. La formación morada cree haber encontrado en este asunto, en la controvertida construcción del geriátrico y en el protagonismo del histórico ex dirigente del SOMA, un filón para desgastar al Ejecutivo, aprovechando además su soledad parlamentaria. La de ayer fue una discusión que tiene visos de reiterarse en los próximos meses.

El foco estaba ayer puesto sobre el papel de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) en la construcción del geriátrico de Felechosa, supuesto origen de los fondos que presuntamente habrían sustraído Villa y el ex presidente del Montepío José Antonio Postigo. Ripa habló de un cúmulo de «ilegalidades e irregularidades», de una «operación urbanística a la carta» que sin la participación de la CUOTA, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, «no se habría llevado a cabo».

Guillermo Martínez Portavoz del Gobierno Daniel Ripa Secretario general de Podemos «No me señale con el dedo y si lo cree necesario vaya a la Fiscalía; hágalo, no pierda ni un minuto» «Hubo una operación urbanística a la carta que no se hubiera llevado a cabo sin su colaboración»

El diputado de Podemos responsabilizó a la CUOTA de amparar «una operación especulativa de manual» al dar paso a los trámites necesarios para la edificación del centro. Y fue especialmente duro al referirse al hecho de que su visto bueno se produjese en 2010, cuando las obras «ya se estaban ejecutando desde 2009 de forma totalmente ilegal». Un «fraude de ley» gracias a la «connivencia» de los promotores de la instalación -el Montepío-, el Ayuntamiento de Aller y el Principado.

Ripa no dejó pasar la ocasión de rescatar el pasado socialista de Villa y su influencia y preguntó directamente a Martínez si el ex líder del SOMA movió ficha para desbloquear la situación. «¿Hubo presiones políticas? ¿Villa les presionó?», inquirió. Y terminó señalando al Principado por actuar «no como convidado de piedra sino como colaborador necesario» en una operación que derivó en «un beneficio ilícito que acabó en maletines de comisiones a Villa y Postigo en perjuicio del interés público de los vecinos de Aller».

«Se cumplió la ley»

Los razonamientos de Ripa soliviantaron a la bancada socialista y singularmente al portavoz del Ejecutivo. Martínez replicó que la comisión en cuestión actuó conforme a la normativa vigente, que se respetaron los procedimientos establecidos y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acredita que en Felechosa «se cumplió la legalidad».

Habitualmente prudente, Martínez subió el tono y retó a Ripa a acudir a los tribunales si tiene pruebas que acrediten sus acusaciones. «Vaya a la Fiscalía, hágalo, no pierda ni un minuto», dijo, retador.

No fue el único punto del orden del día del pleno relacionado con este tema. Aunque con un tono más sosegado, también Ciudadanos interrogó al Ejecutivo sobre la gestión y el control de los fondos mineros y reclamó una auditoría «externa, independiente y objetiva» de los mismos para verificar si su destino fue el adecuado. Aunque el diputado Armando Fernández Bartolomé ya dio por sentado que la supervisión fue «nula». Los fondos mineros, argumentó, «fueron el cupo asturiano y queremos saber si cayeron a un pozo sin fondo».

La réplica correspondió en esta ocasión al consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, que recordó que las competencias de control e inspección correspondían al Gobierno central y que el regional, en su ámbito de actuación, actuó siempre «con diligencia, dando cumplida cuenta de la parte que le tocaba».

Pola admitió que los fondos mineros no han alcanzado plenamente los objetivos para los que fueron creados, pero precisó que sí se han producido «avances indiscutibles» que han contribuido a la diversificación económica de las cuencas.