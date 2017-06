La herencia de una dura consejera

Belén Fernández, una consejera de largo recorrido y considerada dura tanto entre la oposición como en sectores de su propio partido, deja la consejería con un listado de asuntos polémicos en el aire, que deberá afrontar Fernando Lastra con una mezcla de buena gestión y de tensión dialéctica en la Junta General, sabedor de que algunos de ellos, como la situación de Sogepsa o las decisiones de la consejería sobre la contaminación atmosférica, figuran entre los arietes preferidos por la oposición parlamentaria para cargar contra el Gobierno de Javier Fernández. Estos son algunos de los frentes que siguen abiertos.

Sogepsa

En riesgo de entrar en preconcurso de acreedores

Es quizás el asunto más urgente. La Comisión Europea dio un ultimatum informal que expiraba el pasado miércoles para que se le detallaran los pasos a dar para lograr que la posición de la empresa semipública dejara de vulnerar los principios comunitarios. Si la explicación no es satisfactoria, continuaría adelante con el procedimiento de infracción, con serio riesgo de imponer una sanción a España por no haber arreglado un problema jurídico que Bruselas requirió solventar ya en 2014. Para evitar la multa, la consejería se había comprometido con la Comisión ha que convertiría en una empresa enteramente pública a Sogepsa. Fernández sin embargo no fue capaz de convencer a Podemos e IU, formaciones que a cambio de su voto a favor exigían que se detallara antes el coste de la operación y se aplicaran cambios en el modelo de gestión. El escenario terminó de enrarecerse al conocerse una auditoría que describe operaciones irregulares dentro de la sociedad. Además de la espada de Damocles de la Comisión Europea, la sociedad corre riesgo de entrar en preconcurso de acreedores si antes de que acabe el año no recibe una inyección extra con la que atender a sus acreedores.

Zalia

Problemas logísticos la mantienen parada

Cuatro años después de la conclusión de las obras de urbanización, el macropolígono sigue sin vender una sola parcela, y huérfano de un acceso rodado. La consejería está a punto de adjudicar las obras del vial desde Lloreda. Es su tercer intento desde 2010. En el cajón quedan los proyectos para hacer una estación intermodal. Las tensiones para devolver el dinero a los bancos han enfrentado al Principado con el Ayuntamiento de Gijón, crítico con la evolución de la compañía. La deuda de la sociedad, unida a la de Sogepsa, constituyen en los últimos años el principal desembolso de un departamento que ve de esta forma reducida su capacidad inversora.

Soterramiento de Langreo

El riesgo de una reedición del metrotrén

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cerró el grifo de los fondos mineros, el Principado decidió asumir con su presupuesto las obras de soterramiento de Feve en Langreo, reclamando por vía judicial que el Ministerio de Industria pusiera los fondos que había comprometido para la actuación. El conflicto jurídico sigue abierto, y la posición de la consejería es que debe ser el Ministerio de Fomento quien costee ahora la instalación de vías y catenaria. Lo cierto es que el convenio inicial precisaba que la obra se financiaría con fondos mineros y lo que faltase lo aportaría el Principado, dejando a Fomento como mero supervisor de los proyectos ferroviarios. La conclusión es que en septiembre la consejería tiene previsto terminar el túnel, pero carece de proyectos para las vías y Fomento, por ahora, se niega a asumirlos, lo que amenaza con constituir una situación similar al metrotrén.

Incineradora

Se frenó por el acuerdo con IU, pese al criterio técnico

Fruto del acuerdo de investidura con IU, la consejera renunció a solventar la gestión de los residuos levantando una planta incineradora por la que los socialistas vienen pugnando desde 2001. El estudio de instalaciones alternativas que puso sobre la mesa tuvo sin embargo la cualidad de disgustar a todos. Los ecologistas e IU le recriminaban que no suprimiera toda referencia a la incineradora, siquiera como tecnología a descartar, y que finalmente proponga la quema, pero en instalaciones cementeras. Los técnicos que han estado trabajando con su departamento en las últimas décadas no comprenden que por conveniencia política se entierre el horno, después de que durante años todos los estudios técnicos concluyeran que era la mejor opción.

Plan de Vías de Gijón

Discrepa de la solución que ofrece el ministerio

El jueves el ministro dejó sobre la mesa una propuesta en la que asume el grueso de la inversión necesaria para ejecutar la estación intermodal, abrir el túnel del metrotrén y prolongarlo a Cabueñes. Es una solución ambiciosa, pero ante la que la consejería se ha mostrado cauta. Quiere que además de Renfe, Feve pueda tener sus trenes en el túnel, y sigue oponiéndose a que la estación se haga cerca del Musel del Ferrocarril.

Calidad del aire

Su gestión en esta materia la llevó a la reprobación

La gestión de esta materia fue la que provocó la reprobación de la consejera por parte de la Junta General, a pesar de que es una de las áreas en las que su departamento ha estado más activo. La polución disminuye, se están aprobando planes y protocolos para mantener esa senda, pero a la consejera le han perdido siempre las formas al abordar la cuestión. Los vecinos interpretan que permanentemente quita gravedad al asunto, mientras que la industria se considera señalada en exceso.

El área central nonata

Un proyecto ambicioso que no acaba de arrancar

Es quizás uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Javier Fernández, que llegó a presentar el primer borrador en marzo de 2016. Hacerlo ante un auditorio netamente socialista no ayudó a construir los consensos que requiere una empresa de este calibre. Lo cierto es que el asunto ha sufrido cierto bloqueo político. Parte de los alcaldes y técnicos concernidos abogan directamente por olvidar el planteamiento inicial y ceñirse a constituir una primera experiencia metropolitana centrada en potenciar el transporte público.