Carolina Bescansa: «La salud de la coalición con IU es, obviamente, mejorable»

Anda el río revuelto en el seno de Unidos Podemos. Alberto Garzón, número uno de IU, reclama mayor visibilidad para su organización y ayer la diputada nacional y cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, asumía que «la salud de la alianza electoral es, obviamente, mejorable».

Sin embargo, lejos del posicionamiento de Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta y diputado asturiano, que aboga por romper definitivamente el acuerdo electoral, la parlamentaria de la formación morada sostiene que no hay motivos para llegar a tal extremo y poner en cuestión el pacto. «Hay un trabajo parlamentario conjunto que es positivo y en el que esas fisuras no se han expresado. De hecho, en las distintas votaciones y posicionamientos en el Congreso no existen elementos para hablar de fisura ni de quiebra», resolvió Bescansa minutos antes de participar en la mesa redonda de clausura de la Universidad de Primavera del Instituto Asturias 2030, en Oviedo. Bescansa limita las diferencias entre Podemos e IU a cuestiones «organizativas» pero que no afectan, defiende, «a las políticas públicas». «Es lógico porque Podemos es una fuerza recién nacida y la coalición también. Es normal que haya problemas de organización que hay que resolver», zanjó.

La diputada reconoció igualmente que plantear la moción de censura contra Mariano Rajoy «comportaba riesgos» pero, pese al fracaso de la iniciativa, opina que «la mayoría de la gente de nuestro país ha agradecido que hayamos tenido la valentía y el coraje de llevar al Parlamento lo que es un clamor en la calle». Que ahora las encuestas hablen de desmotivación del electorado de Podemos no parece preocuparle porque, aduce, «estamos muy lejos de las elecciones» y, avisa, «queda pendiente la moción que sea capaz de quitar a Mariano Rajoy y espero que podamos ponerla en marcha». Para ello Unidos Podemos confía en contar con el apoyo del nuevo PSOE de Pedro Sánchez del que, aunque empiezan a verse «cambios que hay que valorar positivamente» -en alusión al giro adoptado ante el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá- entiende que «el grueso todavía está por ver».

Bescansa también vaticina cambios para el PSOE asturiano que, señala, marcarán el futuro de las relaciones con Podemos y el resto de las formaciones en el Parlamento asturiano donde, hasta el momento, las negociaciones entre estas dos fuerzas han sido muy poco productivas. «Se abre un proceso de desgaste muy importante en el PSOE de Asturias a partir de la derrota de las tesis de Javier Fernández en el Congreso del PSOE y creo que eso va a tener efectos también en Asturias y, posiblemente, en el conjunto del sistema de partidos asturianos».

En la mesa redonda '¿Qué hacer? El momento político' de la Universidad de Primavera del Instituto Asturias 2030 también participó Emilio León, portavoz de Podemos en la Junta; el politólogo y escritor Manolo Monereo y el sociólogo César Rendueles, como moderador. León también se refirió a las posiciones políticas que dentro del PSOE defiende el presidente del Principado y llegó a asegurar que «el 'javierismo' es la enfermedad senil del 'susanismo'».