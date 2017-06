Lastra: «Ha sido todo muy rápido. Hay que poner en valor el trabajo de Belén»

El todavía portavoz del PSOE en la Junta General e inminente consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, anotó ayer que su designación para el puesto por parte del presidente del Principado, Javier Fernández, fue una decisión que conoció con poco tiempo de antelación: «Ha sido todo muy rápido», explicó, y subrayó a continuación que se debe reconocer el «trabajo intenso» desarrollado al frente de la Consejería de Infraestructuras por Belén Fernández, a la que relevará en el cargo a lo largo de la próxima semana.

Lastra insistió en que «hay que poner en valor el trabajo intenso que ha efectuado Belén Fernández» y, respecto a su propio nombramiento, destacó que agradece la confianza que Javier Fernández ha depositado en él para afrontar la segunda mitad de la legislatura al frente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente: «Es una responsabilidad que asumo porque así me lo traslada el presidente y porque tendré que hacer honor a esa confianza»

Belén Fernández, según la nota informativa del Gobierno regional, presentó su dimisión al presidente «por motivos personales». La consejera, que había sido reprobada el 12 de mayo pasado por la Junta General en un momento en el que su labor estaba siendo criticada intensamente, en particular por su gestión medioambiental y en Sogepsa y la Zalia, tiene previsto volver a su puesto como funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Principado.

La necesidad de conciliación

Existen en el entorno político asturiano dos análisis sobre la designación de Fernando Lastra al frente de la consejería que deja Belén Fernández. De puertas afuera del PSOE, hay quien especula con una posible apertura de Javier Fernández a una remodelación del Gobierno, la que le pedía IU. Pero son muchos quienes lo ven en clave interna del partido. Según los 'pedristas' asturianos, Javier Fernández habría situado en el Gobierno, con Fernando Lastra, «a una copia de sí mismo, un perfil similar».

Y esto, aducen, «no es lo que pide ni la oposición ni lo que está pidiendo la sociedad, como se ha demostrado con los últimos acontecimientos». Explican que Fernando Lastra fue uno de los más claros puntales del 'susanismo' durante los meses previos al congreso federal e, incluso, en el mismo cónclave, en el que llegó a presentar y defender una moción contra el concepto plurinacional de Estado que defiende Pedro Sánchez y que fue rechazada con claridad. Pero se refieren los 'pedristas', sobre todo, al duro perfil marcado por Lastra durante la fase previa al congreso, en la que «se marcó mucho por iniciativa propia». Así las cosas, estiman que la decisión de Javier Fernández es un respaldo a su actitud: «Se nombra consejero a quien hizo las declaraciones más duras, está claro que se le premia», subrayan.

La designación de Lastra se produce en un momento de especial tensión en la FSA. Mientras los 'pedristas' han comenzado ya a clarificar, con asambleas que se iniciaron el viernes en Gijón y que se desarrollarán en las agrupaciones locales durante los próximos días, quién se apunta como casi seguro candidato a la secretaría general, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón, los 'oficialistas' siguen deshojando la margarita, con el nombre del portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, como principal opción.

Hay voces también que apuntan a la necesidad de cerrar las heridas en el partido y ven la posibilidad de llegar a una candidatura única como una opción deseable, en tanto en cuanto ello suponga una conciliación entre los sectores actualmente enfrentados.

Pero hay dificultades objetivas. Los 'pedristas' recordaban ayer que «hay pasos que no se están dando. Nosotros podríamos haber llevado una lista propia al congreso federal y no lo hicimos porque, por encima de todo, está el respeto al partido y buscamos la integración. Y la hubo, con un 39% de delegados susanistas, respetando los resultados de las primarias». Pese a ello, cuando hubo que aprobar esa lista, «un 31% de los votos fueron en blanco o con el nombre de Adriana Lastra tachado», algo que no ayuda a pacificar los ánimos.

Como tampoco ayuda, según indicaron ayer fuentes 'pedristas', que en la reunión mantenida ayer por las Juventudes Socialistas de Asturias «se haya aprobado una lista a su congreso compuesta únicamente por 'susanistas'». En todo caso, restan «dos meses y medio» para el congreso regional de la FSA, periodo en el que los 'pedristas' consideran que «puede haber avances».