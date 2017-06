«Quiero una FSA cercana a los problemas del ciudadano y que no pierda el pie de la realidad»

El 19 de septiembre de 2013 el SOMA-Fitag-UGT cambiaba de manos. Después de tres décadas y media, el sindicato tenía nuevo secretario general, tras la renuncia de quien durante más de tres décadas había liderado con mano férrea la organización minera: José Ángel Fernández Villa. Lo que menos esperaba José Luis Alperi (Oviedo, 1970) es que un año después de su elección saliera a luz la investigación por parte de Hacienda de la procedencia de 1,2 millones de euros que el exlíder sindical había regularizado en la amnistía fiscal. «Fue una de las mayores decepciones que me he llevado en mi vida», dice en esta entrevista Alperi. Fue uno de los dirigentes políticos asturianos que primero se puso del lado de Pedro Sánchez tras ser destituido en octubre de 2016. Un apoyo que le ha servido para ser elegido miembro del Comité Federal en el pasado congreso socialista en el que Sánchez retomó el poder.

Ha pasado el congreso federal del PSOE, pero las heridas de todo el proceso previo no han cicatrizado.

En Asturias necesitamos un poco de sosiego y de tranquilidad. Al final, que se haya podido acordar entre las dos partes -los 'sanchistas' y los 'oficialistas' de la FSA- un calendario electoral para el congreso regional de septiembre es buena de señal de que poniendo un poco de tiempo, voluntad, sosiego y sentido común tiene que cicatrizar la herida. El partido tiene que salir unido de este proceso.

El tiempo se acaba y no se ven síntomas ni de voluntad, ni de sosiego.

Por algo hay que empezar y que se haya alcanzado un acuerdo para un calendario congresual no deja de ser una buena señal. Veremos los siguientes pasos cómo van, pero esta es la línea que hay que seguir.

El sector oficialista de la FSA advierte de la influencia del SOMA en el 'sanchismo' y que el PSOE corre el riesgo de «volver a los años 80».

Quien opina así no conoce al SOMA, al que yo dirijo. Tenemos un modelo y proyecto sindical participativo y creemos firmemente que el sindicato tiene que participar en política como una herramienta más de su acción sindical, pero siempre desde la autonomía de las dos organizaciones. El SOMA seguirá con la prioridad de defender a los trabajadores y tratará de llegar a esa defensa con todo lo que está a su alcance.

¿Le sorprendió esa advertencia, teniendo en cuenta que varios de los dirigentes de la FSA estuvieron durante años vinculados al SOMA?

Realmente ya queda poca capacidad de sorpresa. Esa afirmación a quien sorprende es los compañeros que tienen doble militancia, afiliados al SOMA y al PSOE, y a quienes en algún momento de crisis del partido en España y con los acontecimientos que hubo vieron en el SOMA la organización que podría canalizar un poco la recuperación del PSOE.

¿Cuál es la causa del importante retroceso de apoyos que tiene el partido?

El partido, o, mejor dicho, la parte que dirigía el partido fue perdiendo pie de la realidad. Y cuando lo pierdes, hay una reacción de aquellos que están sufriendo el maltrato del PP como trabajadores y sociedad. Y eso fue lo que llevó a esta división.

¿Son irreconciliables los dos sectores en los que está dividido el Partido Socialista?

No me atrevo a decir que nada sea irreconciliable. Pero sí que este partido ha dejado claro que vamos en un rumbo perfectamente definido y con unos objetivos perfectamente definidos. Y quien quiera estar, estará; quien no, no estará.

¿Corre riesgo el PSOE de una ruptura definitiva?

No. No creo ni que haya ese riesgo ni que ocurra esa posibilidad.

Brecha abierta

Pero la brecha sigue abierta...

La situación se encauzará con un poco de tiempo. Pero tampoco tenemos mucho. Con un poco de tiempo, con la idea de que tenemos un proyecto federal fuerte, un partido y un secretario general con una ejecutiva fuerte y que cuando vaya trabajando y vaya alcanzado hitos y logros que la sociedad está pidiendo se conseguirá la recomposición.

¿Cuándo vio a Pedro Sánchez ganador de las primarias?

(Silencio). Antes de presentarse. Cuando estuvo en El Entrego (10 de diciembre) vi que había mucha ilusión entre los asistentes a aquel acto. A partir de ahí fue sumando una corriente de militancia importante. En el homenaje a Manuel Llaneza ya dije que el proyecto de la ilusión, frente al de la supervivencia, tenía mucho que decir y que ahí estábamos nosotros.

¿Se ha radicalizado el PSOE con Pedro Sánchez?

Si la radicalización del partido significa tener en cuenta la opinión de los militantes, el sufrimiento al que el PP lleva a la sociedad y a los trabajadores..., pues sí, nos hemos radicalizado. Si el término va en otra dirección, no comparto que el partido se haya radicalizado.

La defensa de la plurinacionalidad de España o la posición ante el acuerdo comercial con Canadá no parecen contribuir al sosiego.

El partido no está haciendo nada que no se haya debatido en el congreso federal y que no esté en los dictámenes. Por tanto, está cumpliendo con los compromisos adquiridos y eso es lo que tiene que hacer, no estar a la orden de otros intereses económicos o mediáticos.

¿Será Adrián Barbón el candidato 'sanchista' a la Secretaría General de la FSA?

Hay varios nombres que han salido públicamente y otros que aunque no han salido son perfectamente válidos para presentarse. Lo que vamos a hacer la próxima semana son asambleas en las agrupaciones para explicar los dictámenes del congreso, las resoluciones y debatir sobre las cuestiones que se trataron y de ahí saldrán nombres que desembocarán en que en la primera semana de julio haya una persona que encabece una candidatura a la Secretaría General de la FSA. Lo que está claro es que, en nuestro caso, decidir un candidato con el dedazo no va a ocurrir, sino con asambleas donde se escuchen propuestas.

¿Habrá más de un candidato? Los 'oficialistas' aseguran que presentarán el suyo.

Creo que sí, que habrá al menos dos candidatos. Y sería bueno para el partido que la gente tenga interés en participar en un proyecto y recomponer el partido en Asturias.

Entonces, da por descartada una candidatura de unidad.

No se puede desacartar tampoco, porque va a depender de quiénes son los candidatos. Pero si se da eso, sería más adelante.

¿Qué balance hace la gestión de Javier Fernández tras 17 años al frente de la FSA?

Como ocurre ahora, partimos en 2000 de un congreso con una división importante. Entonces algunos incluso pedían la repetición del congreso por la baja participación con la que había salido elegido Javier Fernández. Volvemos, 17 años después, a un proceso donde probablemente habrá dos candidatos. Por el medio sí hay que reconocer tiempos de estabilidad y varios gobiernos. Tenemos catorce diputados y los presupuestos aprobados. Por tanto, como en todas las gestiones y desarrollos de cargos, hay luces y sombras y cuando llegue el momento de celebrar el congreso, en septiembre, haremos una valoración más exhaustiva.

Entonces, la realizada por Fernández ha sido una buena gestión.

Tampoco soy un gran conocedor de la historia del partido en Asturias, pero en la parte que me toca como militante socialista, sí. No ha habido cambios y si atendemos a que ha habido una persona que lleva 17 años al frente de la FSA, eso quiere decir que ha sido un buen secretario general, pero es el momento de un relevo.

¿Qué FSA tiene que salir del congreso de septiembre?

Quiero una FSA donde se vea un acercamiento a la sociedad, a los problemas de los ciudadanos, de los trabajadores, donde estemos en contacto con ellos y no perdamos el pie de la realidad. Es importante un relevo generacional, que conecte con aquellas horquillas de edades que no estamos conectando. Hay un partido con una media de edad bastante alto y lo que tenemos que conseguir es un partido que permita que los jóvenes y la gente de 35-45 años se incorpore sin ningún problema en el PSOE.

¿Las disputas internas pasarán factura al PSOE en las urnas?

Si el proyecto del PSOE en Asturias es ilusionante, no hay otro partido ganador en Asturias más que el PSOE. Hay que diseñar entre todos un proyecto, una participación y un acercamiento a los problemas reales para que nos vean como realmente tenemos estar: con un PSOE que recupere la 'O' de obrero. Y así tendremos posibilidades de volver a ganar.

Acuerdo con la izquierda

¿Como valora la propuesta de siete grandes acuerdos que el presidente del Principado ofreció el viernes a los partidos de izquierdas?

La voluntad y la apuesta es clara. En Asturias y en España no se nos perdona que la izquierda no haya conseguido un acuerdo y esté gobernando el PP. Debemos aprender la lección. Lo que ha hecho Javier Fernández con esa propuesta de diálogo es lo que la sociedad está demandando y lo que vemos que se necesita.

¿Ve factible el acuerdo?

Es verdad que con IU ha habido durante algunos momentos de la legislatura un entendimiento claro. De lo que dudo es de Podemos, porque a nadie tiene dudas ya de que realmente el objetivo de Podemos en Asturias es el de fulminar al PSOE. Por tanto, la actitud de este partido no es la más adecuada para lograr un entendimiento y si no cambia esa actitud tendrá un peor resultado electoral.

Esa oferta llega después de pactar los presupuestos con el PP.

Sí, pero se aprobaron los presupuestos sin necesidad que el PSOE tuviera que cambiar su programa electoral. Básicamente al 99% el programa electoral del partido es la base de los presupuestos que han sido aprobados. La parte social más importante de los presupuestos está intacta.

¿Le ha cogido por sorpresa el relevo en la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente?

Pues sí. Lo primero, he decir que con Belén Fernández al frente de la consejería hemos tenido mucha receptividad y hemos trabajado con ella muy a gusto para poner en común ciertos aspectos industriales. Con la incorporación de Fernando Lastra creemos que la consejería va a estar con una persona con una gran capacidad política al frente y esperamos que el equilibrio entre la industria y el medio ambiente no nos dé un sobresalto y lastre a nuestras empresas.

¿Refuerza Javier Fernández el peso político de su Gobierno con el nombramiento de Lastra?

Desconozco los motivos por los que Belén Fernández dimitió y creo que Javier ha buscado a una persona que políticamente pueda hacer frente a todos los retos que una consejería como esa va a tener en los dos años de gobierno que restan, con una problemática importante como es el AVE, con una problemática ambiental muy definida. Creo que hay una necesidad de peso político para conseguir ese equilibrio entre política industrial y política medioambiental.

¿Comparte la opinión de la industria de que la legislación medioambiental de la región es restrictiva?

La legislación medioambiental en Asturias es la que es. Tenemos que hacer una interpretación y aplicación desde el punto de vista industrial. Nadie está pidiendo que se incumpla, pero hay que reconocer que tenemos áreas industriales e industrias que generan mucho empleo con valor añadido, que cumplen la legislación ambiental y que están haciendo importantes inversiones para cumplir esa legislación. Por tanto, es un reto para el nuevo consejero sentarse con los agentes sociales y ver que realmente no vayamos a ser más exigentes que lo estrictamente necesario.

El congreso federal aprobó una resolución en la que se habla de la «descarbonización» del sistema energético. ¿Es incompatible con el SOMA?

Descarbonización no significa sin carbón, sino sin carbono. Por lo tanto, el carbón nacional debe estar presente en el mix energético, se va a necesitar sí o sí y se va a seguir quemando carbón, porque las energías renovables requieren de un respaldo para el suministro. En el mes de enero hubo una subida en los precios que el gas no pudo frenar y fue el carbón el que la logró contener. Lo que se ha aprobado en el congreso del PSOE es una transición energética justa y eso significa no abandonar a los que ahora mismo ha abandonado el PP. El Partido Popular firma el convenio marco de actuación en 2013 y desde entonces lo está incumpliendo sistemáticamente y está llevando a la minería a una agonía que hace muy difícil el día a día de los trabajadores.

La UE puso fecha al cese de la minería del carbón.

Si hay voluntad política, se puede revertir esa fecha. Tenemos previsto mantener reuniones con colegas europeos de países con sensibilidades similares a las nuestras con respecto al carbón, como son Polonia, Rumanía, Eslovenia. Y todos coincidimos en que si realmente hay una voluntad política, 2018 es una fecha que puede ser un punto y seguido. El carbón se va a seguir quemando y lo que queremos, y lucharemos por ello, es que el que se queme sea el nuestro, el de aquí.

¿Son optimistas?

Pues claro, porque el carbón no puede desaparecer del mix energético y la idea que vamos a potenciar es que la parte del carbón que se produce en España se use para contribuir al mix.

El plan de las comarcas mineras sigue sin cumplirse.

Hay un proceso inacabado del cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras y este es otro incumplimiento más del PP con la sociedad asturiana. No puede ser que tengamos el soterramiento de las vías de Feve en Langreo sin finalizar.

¿Qué les diría a quienes dicen que los fondos mineros no han servido para nada?

Cuando analizamos la repercusión de los fondos mineros siempre decimos que hay luces y sombras. Es evidente que en las comarcas mineras las infraestructuras y los equipamientos no son los mismos que hace 20 años. También que las industrias que se crearon fueron en los sectores que más duramente fueron golpeados por la crisis, como es el de la construcción o de las energías renovables. También la parte empresarial ha recibido fondos mineros y han creado empleo, y siguen haciéndolo, como puede ser Duro Felguera. Por lo tanto, luces y sombras. A todos nos hubiera gustado que los fondos hubieran generado más empleo, que las comarcas no estuvieran con 12 puntos de paro más que la media de la región y que el asentamiento de la población hubiera sido mayor, pero al igual que no podemos decir que todo ha sido bueno, tampoco que todo ha sido muy malo.

¿Está agraviada Asturias respecto a otras comunidades en materia de infraestructuras?

Solo hay que ver el AVE, otro agravio del Gobierno central con Asturias. No puede ser que en este momento podamos estar sin un AVE, tanto para pasajeros y mercancías, y que en la comunidad vecina tengan a Madrid a dos horas. No voy a entrar en si ancho ibérico o internacional. Lo que nos preocupa a los ciudadanos es que el tiempo del viaje a Madrid se reduzca y poder ser competitivos frente al resto de comunidades.

Quizá lleguemos ya tarde.

Lo que ha hecho el PP con la variante de Pajares supone 8 o 10 años de retraso. Llegamos tarde sí o sí. Cada año que pasa es un lastre importante para Asturias que nos penaliza.