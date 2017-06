Argüelles: «En Asturias no es viable un copia y pega de Unidos Podemos»

La decisión de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida celebrada el pasado sábado en Madrid de dar continuidad de la alianza con Podemos, aún reconociendo que esta organización se ha quedado relegada a un papel secundario en el grupo parlamentario, ha vuelto a caldear el ambiente en Asturias, especialmente sensible con este asunto. Tanto, que tiene programada para este viernes una consulta a la militancia promovida por unos 600 afiliados con la que el sector más crítico con la confluencia con Podemos busca dejar negro sobre blanco un compromiso con la «identidad» de la coalición de cara a los comicios de 2019.

El coordinador regional, Ramón Argüelles, trata de calmar los ánimos de los afiliados con una postura intermedia. Insiste en que cualquier acuerdo con Podemos u otras fuerzas de la izquierda que se pueda cerrar en el futuro deberá contar con el apoyo de la militancia, y que no se plantea ninguna estrategia que pueda poner en riesgo la «identidad» de la formación. Aboga, en este sentido, por explorar las diferentes vías de confluencia y buscar la fórmula más adecuada que, anota, «no tiene por qué implicar compartir lista electoral» con la formación morada, como se hizo en las elecciones nacionales bajo la marca de Unidos Podemos. Y, de ser así, anota, no necesariamente en las mismas condiciones, puesto que tendría que tenerse en cuenta el importante peso de IU en esta región. «En Asturias no sería viable un copia y pega de Unidos Podemos. Hay que ponderar a IU», resuelve. Desde la dirección de IU, no obstante, indican que igual que no se plantea una disolución de IU en Podemos, tampoco se entendería en este momento dar la espalda a la formación morada, necesaria para transformar el Gobierno del Principado.

Argüelles acata el diagnóstico sobre la coalición con Podemos presentado el sábado en la asamblea federal del partido, en el que apuesta por mantener el acuerdo aunque se advierte de que IU ha perdido presencia. Recuperar la «visibilidad» pasa, razona el dirigente asturiano, por «liderar» cuestiones claves para IU, como puede ser el plan para defender la minería del carbón, aunque eso suponga conflictos con Podemos. «No tenemos por qué estar de acuerdo en todo porque somos organizaciones diferentes. Lo que tenemos que hacer es gestionar las discrepancias y mantener nuestro perfil propio», sostiene. Menos complaciente con la decisión de la federación de mantener la alianza electoral se muestra Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Abierta a la par que diputado en la Junta. Rechazó participar en la asamblea porque, dice, «es perder el tiempo» ya que, recuerda, no es la primera vez que se realiza un análisis negativo sobre el resultado de la coalición con Podemos y, sin embargo, se queja, «no se rectifica». Llamazares advierte de que si se mantiene la actual hoja de ruta «vamos de cabeza a candidaturas unitarias» de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2019 lo que, en su opinión, es «reincidir en el error» o agravarlo aún más, puesto que Podemos a nivel local no está asentado. Urge a la dirección federal a que reflexioney reciba la consulta que la militancia asturiana tiene convocada para este viernes como un «aviso a navegantes» sobre la preocupación que existe en una organización con especial peso sobre lo que está ocurriendo. «Si la dirección federal sigue dando largas, en el momento en que se configure el proceso electoral puede ser todo mucho más complicado. En Asturias no van a dejar que les arrastren», advierte.