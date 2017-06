Bárcenas: «No me he quedado con fondos del partido»

Silencio, pero a su manera. “Escucharé sus preguntas pero no voy a contestar ninguna”. Pero no ha sido así. El extesorero del PP está guardando un silencio ‘matizado’ ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación de los populares para no comprometer su defensa tanto en el actual juicio sobre Gürtel como el futuro proceso sobre la ‘caja B’ del PP (pieza ‘papeles de Bárcenas') en el que también está imputado. Bárcenas está interviniendo para hacer alguna matización como cuando, durante la intervención del PSOE, ha tomado la palabra para asegurar que “los jueces no han definido nunca al PP como una organización criminal”.

“No me he quedado con nada de fondos del partido”. Bárcenas, a preguntas de la diputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que su fortuna es fruto de su “cuantiosa actividad profesional” que le llevó a tener una “situación patrimonial muy desahogada”. El exsenador, incluso, se ha enfrentado a Montero cuando ésta le ha reprochado sus fraudes fiscales. “Parecido a los fondos obtenidos por Monedero en Venezuela”, le ha espetado.

Bárcenas ha reprochado al Congreso su “torpeza de convocar esta comisión”, por haberle citado en pleno proceso judicial, por haber llamado a “dos tesorero sin capacidad mental” y a un tercero, Sanchís, sin “ninguna responsabilidad” en los hechos que se investigan.” Prima mi derecho a la defensa, por encima de la soberanía popular”, ha apuntado el compareciente, que también se ha enfrentado con Toni Cantó, de Ciudadanos, al que ha acusado de “actuar como si estuviera en una obra de teatro”.

El exparlamentario ha abierto las comparecencias de esta comisión con una “declaración previa” en la que ha “confirmado” lo que han “anticipado los medios”: que iba a guardar silencio porque se encuentra “inmerso en dos procedimientos judiciales a los les afecta sustancialmente" el objeto de la comisión. El exsenador ha explicado que solo está dispuesto a contestar en el caso de que él mismo y su abogado consideren que las preguntas son “inocuas” para los procesos.

Isabel Rodríguez, la portavoz socialista, ha comenzado, no obstante, a realizar sus preguntas basándose en documentos y grabaciones judiciales y acusando al PP de acudir “dopado a las elecciones”. Bárcenas se ha reafirmado en que no va a responder a sus preguntas porque son parte del proceso. Rodríguez ha hecho visionar en la sala el interrogatorio de Luis Bárcenas en el juicio de Gürtel, en el que éste asume la “contabilidad extracontable” del PP.

“¿Entregó usted sobres a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal?”, ha preguntado, sin respuesta, Rodríguez, que ha leído la declaración del extesorero ante el juez Pablo Ruz en la que el exsenador dijo haber dado dinero en negro al presidente del Gobierno. Según el PSOE, jefe del Ejecutivo “sabía que estaba actuando ilegalmente” y destruyó pruebas de esa financiación B y del dinero negro.

“Rajoy estuvo desde el origen. Recibió a los donantes. Es el máximo responsable de esta organización criminal”, ha denunciado la portavoz del PSOE. “Desde el origen hasta el fin Rajoy estuvo detrás de la financiación irregular” del PP, ha apuntado Rodríguez.

Irene Montero, de Podemos, ha intentado preguntar, sin éxito, al extesorero sobre los donantes del PP y del grado de conocimiento que tenía Rajoy de los “amaños” de las adjudicaciones para empresarios afines. “El PP es toda una organización dedicada a delinquir”, ha llegado a decir Montero, acusando a los populares de “saquear” las arcas públicas. Montero solo ha logrado arrancar algún dato trivial de Bárcenas como que “el tesorero es la persona que preparaba el presupuesto de las campañas electorales y yo como gerente le ayudaba”.

Tras Bárcenas, la comisión que preside el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha convocado una segunda jornada de comparecencias para el 13 de julio con el fin de recibir a los demás tesoreros del partido: Rosendo Naseiro (1987-1990), Ángel Sanchís (1982-1987), Carmen Navarro, actual gerente, y Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas y cuya presencia es dudosa por razones de salud.