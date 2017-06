El PSOE dice ser «optimista» con su oferta de diálogo a Podemos e IU

El PSOE muestra, al menos de puertas para afuera, un mensaje de optimismo sobre su ofrecimiento de diálogo a Podemos e IU para llegar a un acuerdo que sirva para dar "estabilidad" al Gobierno en los dos años que queda de legislatura. Marcelino Marcos Líndez, que esta mañana participó en la junta de portavoces en calidad de portavoz adjunto del grupo socialista -a la espera de que el congreso autonómico de la FSA convocado para esta tarde decida si es él u otro diputado el que sustituya a Fernando Lastra- negó que su grupo parlamentario tenga "un sentimiento de aislamiento, todo lo contrario" pese a que IU, con quien suscribió un acuerdo de investidura al inicio de legislatura, se haya pasado directamente a "la oposición".

Ni IU ni Podemos parecen dispuestos a dar ningún tipo de oportunidad al Gobierno de Javier Fernández. El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, cree además que con el nombramiento de Fernando Lastra como consejero de Infraestructuras, en sustitución de Belén Fernández, el Ejecutivo regional perdió la oportunidad de "abrir la remodelación del Gobierno para conseguir apoyos parlamentarios". Llamazares, de hecho, encaja la propuesta de diálogo de Javier Fernández en una estrategia para "ganar tiempo" en un momento "muy complicado" del Gobierno. El primer 'test' para conocer la voluntad de Javier Fernández de acercarse a los partidos de la izquierda, opina, será el pleno de esta semana y su posicionamiento sobre la reforma de la ley de Sucesiones y Donaciones pactada con el PP. "Veremos si mantiene la rebaja o se rectifica", le retó.

Podemos también cree que el ofrecimiento del PSOE carece de credibilidad e, incluso, lo compara con un anunció de "la teletienda". Mantiene Emilio León, portavoz de la formación morada en la Junta, que es evidente la posición "debilitada" del Gobierno de Javier Fernández, al haber perdido no sólo su apoyo en el Cámara autonómica, sino también como consecuencia de sus "problemas internos". No valora Podemos modificar su actitud con respecto al PSOE. "Nosotros no vamos a jugar al yo-yo con el PSOE", resolvió León.

Ni eso, avisó, ni tampoco a conceder "100 días de cortesía a un diputado que lleva 30 años en la Junta", en referencia a Fernando Lastra, nuevo consejero de Infraestructuras, para quien los grupos de la oposición tienen preparada una batería de preguntas para el pleno de esta semana -pese a que su nombramiento no es aún oficial-, especialmente relacionadas con Sogepsa.

No sentaron nada bien en el seno del PSOE las críticas realizadas sobre el nombramiento de Fernando Lastra como nuevo consejero, y especialmente las procedentes de IU, que recriminó al Ejecutivo regional su perfil político y que "tirase de banquillo". "Por supuesto que tiramos de banquillo, porque lo tenemos", respondió Marcelino Marcos Líndez, "mientras otros ejercen papeles de equipos filiales". El portavoz adjunto quiso destacar el "talante dialogante" de Fernando Lastra y su conocimiento sobre los temas relacionados con la consejería que va a dirigir.