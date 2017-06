El PSOE dice ser «optimista» con su oferta de diálogo a la izquierda

El PSOE traslada, al menos de puertas para afuera, un mensaje de optimismo en relación a su oferta de diálogo a Podemos e IU para llegar a un acuerdo que sirva para dar «estabilidad» al Gobierno en los dos años que restan de legislatura. De hecho, Marcelino Marcos Líndez, que ayer participó en la Junta de Portavoces en calidad de portavoz adjunto del grupo socialista -aunque horas más tarde se confirmó que será oficialmente el sustituto de Fernando Lastra- negó que su partido tenga «un sentimiento de aislamiento en la Junta, todo lo contrario», pese a que IU, con quien suscribió un acuerdo de investidura al inicio de legislatura, se haya pasado directamente a «la oposición».

Sin embargo, ni Podemos ni IU parecen dispuestos a otorgar ningún tipo de oportunidad al Ejecutivo regional. Emilio León, portavoz de Podemos, dice que el ofrecimiento carece de credibilidad e, incluso, lo compara con un anunció de «la teletienda». Ve evidente la posición «debilitada» del presidente del Gobierno, al haber perdido no solo el respaldo de IU en el Cámara autonómica, sino también sus apoyos internos de cara al Congreso de la FSA-PSOE, después de que sus militantes «enmendaran su gestión». Sin embargo, advierte de que la actitud de Podemos con el Gobierno regional no va a cambiar ahora ya que, aclara, su formación no llegó «para jugar al yoyó con el PSOE» en función de este tipo de cuestiones.

Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de IU, cree que con el nombramiento de Fernando Lastra como consejero de Infraestructuras, en sustitución de Belén Fernández, el Ejecutivo regional perdió la oportunidad de «abrir la remodelación del Gobierno para conseguir apoyos parlamentarios». Llamazares, de hecho, encaja la propuesta de diálogo de Fernández en una estrategia del PSOE para «ganar tiempo» en un momento «muy complicado» para esta formación. Y sentencia que el primer 'test' para comprobar la verdadera voluntad del PSOE de acercarse a los partidos de la izquierda será el pleno de esta semana, cuando se debata la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones pactada con el PP. «Veremos entonces si mantiene la rebaja o se rectifica», retó Llamazares.