El PSOE rechaza ir «de la mano» de Podemos en la aprobación del techo de gasto

El PSOE quiere colaborar con Podemos para fraguar una mayoría parlamentaria alternativa a la que permite al Gobierno mantener muchas de sus políticas, pero no se subordinará a sus posiciones. El secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, ha dejado claro que no irá "de la mano de nadie" a la hora de decidir su posición en la votación de la senda de consolidación fiscal que acompaña al techo de gasto (la antesala de los Presupuestos Generales del Estado).

Los socialistas apoyaron la propuesta del Ejecutivo para 2017 tras una negociación en la que, entre otras cosas, lograron una subida del Salario Mínimo Interprofesional del 8%, pero entonces la formación estaba en manos de la gestora. Ahora, la situación es distinta, aunque no se cierran a nada.

En la reunión de cerca de hora y media que han mantenido esta mañana en el Congreso, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, el líder de Podemos ha propuesto acordar una posición común y fijar una "cifra alternativa" a la que plantee el Gobierno, en la que además se establezca un "suelo de gasto". "Se están normalizando los recortes", ha aducido. Ábalos ha replicado, sin embargo, que el PSOE no dispone aún de información sobre la propuesta gubernamental pero que será la ejecutiva la que fije una posición, probablemente el próximo lunes.

En realidad, como ha recordado el número dos de los socialisas, lo que se vota en el Congreso dentro de unas semanas no es el techo de gasto de los presupuestos en sí sino los objetivos de déficit y de deuda para el conjunto de las administraciones del Estado, pero ambos van en el mismo paquete, de manera que siempre se ha entendido que al respaldar uno se respalda también el otro.

Este jueves, se reúne para tratar el asunto el Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas- y el lunes el Ejecutivo pretende aprobar su propuesta definitiva en un Consejo de Ministros extraordinario. Así que ya tendría que estar negociando. Fuentes socialistas admiten que Hacienda va en esta ocasión con retraso si se compara con años anteriores.

El secretario de Organización del PSOE ha adelantado, en todo caso, que no se dejará que los presidentes autonómicos del partido decidan por su cuenta y riesgo. "Nuestro partido no funciona así, afortunadamente, porque si no no haría falta el PSOE. No somos un partido confederado", ha advertido. Lo que sí ha garantizado es que, antes de tomar una decisión, la dirección socialista oirá lo que tengan que decir los territorios, que se ven directamente afectados por esta cuestión.