IU plantea a Podemos una «agenda de cambio» para que el PSOE gire a la izquierda

Izquierda Unida ha perdido la confianza en el PSOE y en las políticas del presidente del Principado, Javier Fernández. Para recuperar el peso de la izquierda en el Ejecutivo asturiano, el grupo parlamentario plantea ahora un pacto con Podemos para obligar a líder regional a elegir entre la izquierda o a la derecha asturiana como socios de Gobierno. El nuevo acercamiento a la formación morada lo adelantó ayer el coordinador general de IU, Ramón Argüelles, tras la decisión de su grupo de romper lazos con el PSOE en el Gobierno.

La dimisión de la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, el pasado viernes, apenas semanas después de que el consejero de Industria, Francisco Blanco, abandonara también su cargo, unido a otras decisiones de Javier Fernández colocan, a juicio de Argüelles, a la región en una «situación de parálisis con un Gobierno en crisis». IU entiende que las dimisiones de ambos responsables dejan sin efecto cualquier avance en materias como el plan de residuos, el área metropolitana o la calidad del aire. Por eso ahora plantea una agenda de izquierdas con acuerdos, entre otras áreas, en fiscalidad, en asuntos sociales o en medio ambiente. «IU propone una agenda de cambio para que, siendo 14 contra 14 (diputados), obliguemos al Gobierno actual, que se siente cómodo pactando con el PP, a que gire a la izquierda», puntualizó Argüelles. Considera que el Gobierno de Fernández está «lejos de las necesidades de la calle» y que el presidente autonómico perdió toda credibilidad, por ejemplo, tras pactar con el PP la rebaja del impuesto de Sucesiones. «IU no va a favorecer nunca la parálisis», al contrario, dice, defiende un programa de cambios con medidas activas. «Gastamos las bazas con la investidura de Javier Fernández para que no saliera la derecha y ese crédito el PSOE ya no lo tiene», apostilló.

Su propuesta de pactar con Podemos -pendiente aún de un primer acercamiento- no excluye en ningún caso sentarse con los socialistas. «Nos sentaremos como gato escaldado en la reunión y vamos a escuchar lo que tenga que decir. En política cada día es un día nuevo. No decimos que no a una reunión para plantear una opción de izquierdas. Hay que sentarse con el PSOE y hablar, aunque para nosotros haya perdido su credibilidad», adelantó Alejandro Suárez, secretario de organización que aprovechó para recordar que las relaciones entre IU y Podemos en Asturias no han sido fáciles.

Aún no hay fecha para la reunión, pero ya adelantan que, aunque a priori no se oponen a su moción de censura, proponen una alternativa.