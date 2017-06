El Principado descarta el adelanto electoral y emplaza a Podemos e IU a negociar ya

Sometido a las tensiones internas del PSOE, a las puertas de su congreso regional, y en abierta minoría en la Junta General, sin aliados a los que aferrarse, el Gobierno de Javier Fernández busca espacio político. Busca, como el aire necesario para respirar, margen de maniobra, capacidad de iniciativa, un discurso sobre el que hilvanar la segunda mitad de la legislatura. Y cree haberlo encontrado en esa renovada oferta de diálogo a las fuerzas de la izquierda, Podemos e IU, para articular en una mayoría los 28 escaños que las tres formaciones suman en el Parlamento. Otra cosa es que en el propio Ejecutivo se asuma que el apoyo de esos potenciales socios es, a estas alturas de la película, poco menos que imposible, pero no se va a renunciar a dar esa batalla forzando a los responsables de dichas formaciones a justificar un 'no' a cuestiones como la fiscalidad, la demografía o un giro en el Ayuntamiento de Gijón. El portavoz, Guillermo Martínez, despejó ayer las dudas que pudieran existir sobre el agotamiento del mandato dejando claro que no habrá adelanto electoral. Y tomó como referencia el panorama nacional, esa aparente sintonía que se aprecia entre los socialistas y Unidos Podemos, para referirse al entendimiento que podría explorarse en Asturias.

La misión del Ejecutivo es gobernar, buscar acuerdos, «y en ningún caso abdicará de su responsabilidad», dijo Martínez, que aseguró que se trabaja con el horizonte de 2019 como conclusión de la legislatura, «con el mismo impulso» de siempre. Saben en el seno del Gobierno que el escenario pinta feo, que con unas elecciones en dos años el PP ya no volverá a ejercer como apoyo como ha hecho con los presupuestos de este año, y que su único camino es meter presión a Podemos e IU con la propuesta de pactos en asuntos 'irrechazables'. Oferta que el presidente lanzó el pasado viernes y que se materializará en un documento que se remitirá a Podemos e IU, avanzó el portavoz, esta misma semana. Para, a partir de ahí, tratar de sacar adelante algunos de sus planteamientos y, si no es posible, obligar a las dos fuerzas a asumir el desgaste del bloqueo. Los socialistas se niegan a dar por rechazada una propuesta «que aún no se ha enviado» y que por tanto no es posible criticar, apostilló Martínez al hilo de la negativa previa emitida por Emilio León y Gaspar Llamazares.

El Gobierno mete presión. Sería «irresponsable» no mover ficha, indicó Martínez, para quien resultaría incomprensible que mientras en España se abre un escenario de diálogo entre el PSOE y Unidos Podemos, en Asturias las ofertas para pactar medidas concretas y desalojar a la derecha del Ayuntamiento de Gijón «se reciban con un portazo».