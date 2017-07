El 95% de la militancia de IU marca distancias con la confluencia con Podemos

Victoria abrumadora. La militancia de IU en Asturias apuesta por mantener su identidad sin tapujos. El resultado obtenido en las urnas no deja lugar a dudas. Ganó el ‘sí’. A falta de conocer los datos oficiales, pasadas las once de la noche ya alcanzaba el 95% de los votos. La disyuntiva estaba entre asegurar la identidad y presencia de la organización en las elecciones autonómicas y municipales de 2019 o dejar la puerta abierta a una posible confluencia con Podemos, como ya ocurre a nivel federal entre ambas fuerzas. La decisión de la militancia no supone, pese al amplio resultado obtenido sobre el ‘no’, según apuntaban días antes desde la dirección de IU, un rechazo a pactos futuros con la fuerza morada ni con otros partidos políticos. Tampoco marca la pauta de cómo será la estrategia de Izquierda Unida de cara a la próxima cita electoral de 2019. Desde el partido dejan entrever que se resolverá cuando llegue el momento. Y aún quedan dos años. Pero lo que está claro es que este resultado aleja la posibilidad de esa confluencia conPodemos enAsturias.Al menos, el mismo modelo que el impulsado por AlbertoGarzón, coordinador general de IU, para la unión conPodemos en las pasadas elecciones generales.

A las urnas estaban llamados a votar 2.000 militantes. A falta de contabilizar los 71 votos recibidos por correo, al cierre de esta edición el ‘no’ representaba el 3% (sumaban 32), frente al ‘sí’, que alcanzaba ya los 843 apoyos y alcanzaba el 95% de los votos.

Fue el sector afín al avilesino Fernando Díaz Rañón el que puso en marcha la consulta. A su iniciativa se sumaron otras sensibilidades, como la que representa el diputado regional Ovidio Zapico para forzar un posicionamiento claro de cara a las próximas elecciones. La propuesta superó entonces las 600 firmas. Con el resultado, IUavala su propuesta. A partir de ahora está por ver cómo se gestiona la victoria del ‘sí’, ya que aún quedan dos años por delante hasta la cita en las urnas.Y también cómo se gestiona la relación con Podemos, ya que hasta ahora no se ha visto mucho ‘feeling’ e interés de unión entre ambas fuerzas.

En cualquier caso, los datos de votación y participación fueron valorados con especial satisfacción tanto por el sector afín a Fernández Díaz Rañón, que promovió la consulta, como por los partidarios del diputado regional Ovidio Zapico, que se mostró favorable de la consulta. La victoria fue clara y el ‘sí’ se impuso en todos los concejos asturianos.

Desde primera hora de la mañana las voces a favor del ‘sí’ confiaban en la victoria y en recibir el apoyo mayoritario a mantener la identidad del partido. Sus pronósticos se cumplieron. El coordinador general de Asturias, Ramón Argüelles, acudió a votar pasadas las diez de la mañana en Pola de Lena. El dirigente espera que la cita en las urnas sirva «para consolidar aún más el partido». La pregunta, aclaró, a la que debía responder la militancia era clara: «Conservar la identidad de IU». Y la respuesta por parte de la militancia fue abrumadora. Por su parte, el portavoz de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, ejerció su derecho al voto en la sede de la organización en Oviedo, donde destacó «la importancia de la consulta a las bases sobre la identidad de la coalición tanto para la propia organización como para la política regional».