«Señor López, sus intervenciones parlamentarias me dan asco»

El de ayer fue un pleno áspero, tenso, bronco por momentos. Subió la temperatura cuando el diputado de Podemos Enrique López afeó al PSOE que se eche en brazos de un PP que funciona «de manera mafiosa» y cuyos dirigentes, hasta 800, «están acusados, procesados e incluso encarcelados por prevaricar y por robar dinero público». Y se disparó cuando la presidenta popular, Mercedes Fernández, salió al quite. «Señor López, sus intervenciones parlamentarias me producen asco, no se puede faltar a la gente de forma tan reiterada y espeluznante», contestó con visible enfado.

La polémica no se quedó ahí y continuó en los pasillos, una vez aprobada la ley. «Sus intervenciones nos gustarán más o menos, pero lo que nos da asco son los casos de corrupción del partido al que representa, el PP, el partido más corrupto de la democracia», respondió a Fernández el portavoz de la formación morada, Emilio León, afeando la «salida de tono» de su contrincante parlamentaria.