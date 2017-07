«Me estoy presentando para ser candidato a la Secretaría General del partido, no a otras cosas»

El presidente de la gestora de la Agrupación Socialista de Gijón, José María Pérez, ha presentado este martes su candidatura con una apuesta por la bicefalia y por un partido "amplio, plural, autónomo, capaz de conectar con la sociedad asturiana y mejorar la que ya tiene para dar respuestas nuevas en el tiempo presente", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

"Me estoy presentando para ser candidato a la Secretaria General del partido, no a otras cosas", ha dejado claro, antes de recalcar que en Asturias hay una experiencia de separación de la Secretaria General de la candidatura a la Presidencia del Principado que es importante, "que es buena y ha dado buenos resultados", ha insistido.

"Que quede claro desde un principio que se habla de una cosa y no de otra", ha reiterado. Sobre este tema, ha incidido en que el de Javier Fernández es el único caso que ha habido en los últimos 40 años en el que ha coincidido que el secretario general de la FSA fuera candidato a la Presidencia del Principado --actualmente jefe del Ejecutivo regional--.

Para Pérez, el modelo que se tenía, donde el secretario general tiene un papel y el presidente regional o aspirante a la Presidencia tiene otro, ha dado buen resultado a lo largo de la historia.Es más, ha considerado que en este momento es importante que haya una persona en la Secretaría General que se dedique a esa tarea, porque el partido tiene que pensar e identificar correctamente los retos para los próximos años y tiene que dar respuestas nuevas a algunos problemas que existen en la sociedad asturiana.

En esta línea, ha señalado que para la Presidencia del Principado habrá otras primarias, "otros nombres", ha apostillado. Dicho esto, ha sostenido que si él es secretario general de la FSA, cree que deben ser otras personas las que opten a ser candidatos a la Presidencia regional.

En cuanto a quien le ha vinculado al "javierismo", ha señalado que quien se empeñe en poner etiquetas lo único que va a propiciar es división. "Yo la única etiqueta que acepto como propia es la de socialista porque es el partido en el que estoy, la organización con la que me identifico", ha defendido.

"Ese nombre es el que me vale y asumo, otras no", ha apuntado sobre acuñar etiquetas dentro del partido. "No asumo llevar ningún tipo de patrocinio o eslogan de publicidad en la camiseta en torno a una cosa u otra", ha advertido. Respecto a si será un proceso reñido por la candidatura del alcalde de Laviana, Adrián Barbón, ha apuntado que en el partido hay una tradición de 140 años porque fueron capaces de ir discutiendo y analizando posiciones, con matices que cada uno pueda aportar, pero garantizando la pluralidad, a lo que ha añadido que cree que es un objetivo importante en este proceso.

Pérez, sobre este último, ha apuntado que va a dar a conocer a la militancia su candidatura este miércoles en un acto abierto que tendrá lugar en la Casa del Pueblo, sede socialista gijonesa, a las 19.30 horas. Preguntado por el relevo al frente de la Agrupación Socialista de Gijón, ha afirmado que personas hay "sobradas, formadas, con capacidad y con experiencia a todos los niveles".