Pérez y Barbón dan el paso y anuncian sus candidaturas a dirigir el PSOE asturiano

La arena sobre la que se decidirá el futuro del socialismo asturiano ya tiene sus contendientes. Son dos candidatos -el eurodiptado ovetense Jonás Fernández mide sus opciones- que representan las dos tendencias en las que está dividido el PSOE de la región, tras 17 años de unidad absoluta entorno a un líder, Javier Fernández, que ha decidido dar un paso a un lado y no presente. En un lado estará José María Pérez, portavoz municipal de este partido en Gijón y el hombre que encabezará el sector 'oficialista' de la Federación Socialista Asturiana; en el otro, Adrián Barbón, alcalde de Laviana y unos de líderes del 'sanchismo' en el Principado. Ayer, el mismo día en el que arrancó de forma oficial la carrera hacia a las primarias en las que se elegirá al sucesor de Fernández, los dos comunicaron a sus colaboradores su decisión de saltar a la arena. No obstante, no será hasta el miércoles, en el caso del gijonés, y el jueves, en el del lavianés, cuando las hagan públicas.

Los nombres de Pérez y Barbón comenzaron a sonar desde que el 26 de mayo, el presidente del Principado, Javier Fernández, anunciara que no se presentaría a la reelección como secretario general de la FSA. Pone fin así a diecisiete años de indiscutible liderazgo en el socialismo asturiano.

El escenario en el que el PSOE asturiano elegirá a su nuevo líder se asemeja mucho al que había en 2000, cuando Javier Fernández, el candidato del SOMA, se impuso al avilesino Álvaro Álvarez, que era el hombre del sector 'arecista'. Sin embargo, bajo su liderazgo, esos dos bloques antagónicos en el socialismo asturiano se diluyeron, en un periodo de unidad entorno a su figura. Hasta que, como en el resto de España, todo estalló por los aires en octubre tras el comité federal en el que se forzó la dimisión de Pedro Sánchez y la designación de Javier Fernández como presidente de la gestora. Los socialistas se volvieron a dividir, entre 'sanchistas' y 'susanistas' -en Asturias este sector lo representan los 'oficialistas' de la FSA-, dos tendencias que pugnarán ahora por el liderazgo del partido en la región.

José María Pérez, el candidato 'oficialista', comunicó ayer a sus colaboradores su decisión de presentarse. Lo hizo tras una reunión celebrada en la sede del PSOE gijonés. Fue clave en su decisión final el respaldo que recibió del exsecretario de los socialistas de esta ciudad, Rafael Sariego. Pérez cuenta con el apoyo de la mayor parte de dirigentes de la FSA, así como del Gobierno del Principado y del grupo parlamentario socialista.

Su candidatura será presentada de forma oficial del próximo miércoles, en un acto que tendrá lugar en la Casa del Pueblo de Gijón. Uno de los pilares de su campaña será el de recordar que en estas primarias a la FSA se elige al secretario general del partido, no al candidato. El domingo, en un acto en Puerto Vega con dirigentes socialistas del Occidente dijo que «en Asturias hay un equipo de personas suficiente como para que estas tareas -la Presidencia del Principado y la dirección del partido- estén separadas».

También Gijón es el lugar elegido por el 'sanchista' Adrián Barbón para anunciar su candidatura. Será un día después que José María Pérez, con la Casa del Pueblo, también, como escenario.

Barbón da el paso después de recibir el apoyo de todas las plataformas que en en su día se crearon para impulsar la candidatura de Pedro Sánchez. La última, ayer, la de la Comarca de la Sidra. En total, apuntan sus colaboradores, «han sido más de un millar los que le han mostrado su apoyo». El alcalde de Laviana dispone del apoyo de la nueva ejecutiva federal -él es, también, miembro del Comité Federal-, con la vicesecretaria general, Adriana Lastra, como principal aval, así como del SOMA. El secretario general de este sindicato, José Luis Alperi, el alcalde de Corvera, Iván y la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Gimena Llamedo, son sus colaboradores más estrechos.