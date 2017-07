El PSOE mantiene su oferta de pacto a Izquierda Unida y Podemos

Las distintas llamada a negociar un acuerdo entre los partidos de izquierda asturianos no tienen respuesta. Ni a la carta que el viernes remitió el presidente del Principado, Javier Fernández, a los dirigentes de Podemos e IU a negociar un pacto para la segunda mitad de legislatura, ni a la que el coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ramón Argüelles, envió el domingo al secretario general de la formación morada en la región, Daniel Ripa, proponiéndole negociar un acuerdo para forzar un giro a la izquierda del PSOE.

Mientras unos y otros analizan los ofrecimientos, los socialistas asturianos reiteraron ayer la propuesta de pacto que lanzó el jefe del Ejecutivo regional, que además de una serie de medidas en materia fiscal, legislativa e infraestructuras, también plantea a Podemos e IU un acuerdo para desalojar a Foro del Ayuntamiento de Gijón.

En el PSOE consideran que es el momento de sentarse a negociar un acuerdo que permita desbloquear la acción parlamentaria en la región. La falta de acuerdos entre la izquierda ha convertido la Junta en un embudo en el que se encuentran paralizadas la tramitación de varias leyes, como la reforma electoral, la Ley de Emergencia Ciudadana o la de Derechos Vitales Básicos. Es por ello por lo que desde el PSOE se mantiene esa oferta de diálogo y de acuerdo con las fuerzas de la izquierda que permitan afrontar un segundo periodo de legislatura con garantías de que se desbloquee la situación.

La formación morada sigue sin dar respuesta a los ofrecimientos de Fernández y Argüelles

De momento, solo IU ha movido ficha. Lo hizo el domingo, con el ofrecimiento lanzado a Podemos. En ella, la coalición plantea a la formación morada alcanzar un acuerdo para forzar al PSOE un giro a la izquierda de sus políticas. Lo que persigue IU es sentarse a las negociaciones con los socialistas en igualdad de condiciones, ya que la suma de diputados de la coalición y la de Podemos serían 14, los mismos que tienen los socialistas.

Sin embargo, desde Podemos no ha habido respuesta. Ni al ofrecimiento de Javier Fernández, ni al de Izquierda Unida. La formación morada quiere analizar internamente ambas propuestas antes de actuar. No obstante, la invitación a negociar que les ha trasladado IU ha descolocado al partido morado, puesto que una negativa a participar en las negociaciones con el PSOE en las condiciones que propone IU no sería fácil de explicar.

Desde la coalición de izquierdas se aseguró ayer que el tiempo corre en contra. Es por ello por lo que urgen a Podemos, primero, y al PSOE, después, a fijar un calendario de negociaciones para evitar llegar a un «punto sin retorno que le entregue en bandeja el Principado a la derecha».