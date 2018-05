Un acuerdo de Argüelles con Garzón abre una brecha en Izquierda Unida de Asturias Ramón Argüelles y Garzón, ayer, en el Congreso de los Diputados. / S. A. RUEDA Una amplia mayoría de dirigentes acusan al coordinador autonómico de incumplir los acuerdos adoptados en la región para garantizar la soberanía de la coalición DANIEL FERNÁNDEZ OVIEDO. Sábado, 12 mayo 2018, 03:49

La unidad que desde las últimas semanas ha venido trasladando públicamente IU de Asturias en su pulso con la dirección federal por su propuesta de nuevo modelo de partido saltó ayer por los aires. Y todo a raíz de una reunión mantenida por la mañana entre el coordinador regional, Ramón Argüelles, y el federal, Alberto Garzón. Un encuentro en el que ambos dirigentes acordaron «garantizar la identidad de IU incluso en escenarios de confluencia», la «autonomía» de la federación asturiana para la elaboración de listas y «negociar más adelante» la pérdida de la identidad jurídica y el CIF de IU de Asturias.

Se trata de unos compromisos que han desatado un terremoto interno en el seno de la coalición en la región, donde representantes de todas las sensibilidades consideran que Ramón Argüelles «no ha defendido en Madrid lo que en Asturias hemos aprobado».

La reunión con Garzón se produjo por la mañana en el Congreso de los Diputados, horas antes de que se celebrara la reunión de coordinadores generales de la coalición, previa a la Asamblea Federal, que tendrá lugar hoy y en la que Garzón someterá a votación su propuesta para confluir con Podemos y renovar los estatutos de IU, que, entre otras medidas, propone un modelo de formación más centralizada con la disolución de las federaciones que mantienen su personalidad jurídica propia, como es el caso de la asturiana.

La reunión de la mañana con el coordinador general ya fue objeto de recelo por parte de algunos dirigentes, puesto que no fueron informados de ella hasta la conclusión de la Comisión Colegiada regional, celebrada el jueves. Se trata de una reunión que había sido solicitada por Ramón Argüelles.

Pero han sido los compromisos adoptados tras ese encuentro bilateral Garzón-Argüelles los que han encendido la mecha de la revuelta en Asturias. Consideran que los puntos acordados entre ambos dirigentes «contravienen» la postura oficial de la federación regional que se decidió en la Comisión Colegiada del jueves. En ella se aprobó trasladar a Garzón que las posibles alianzas electorales no fueran impuestas desde Madrid, sino que se decidieran en Asturias; plena autonomía para la confección de las listas; mantener la personalidad jurídica propia que tiene IU de Asturias y, con ello, el mantenimiento del CIF de la coalición.

«Poca contundencia»

En la reunión con Alberto Garzón, el coordinador general garantizó la «singularidad e identidad» Izquierda Unida de Asturias. Sin embargo, no se garantizó que coalición pueda mantener su identidad jurídica propia. «Autonomía no es personalidad jurídica propia», criticó ayer un dirigente regional, quien lamentó la «poca contundencia» del coordinador regional ante Garzón: «Tenía el mandato de decirle que esa era una línea roja y una exigencia irrenunciable. No lo ha hecho», añadió.

Pero el punto que más ha encendido los ánimos en Izquierda Unida de Asturias es el que hace referencia a la pérdida de la identificación fiscal propia que mantiene la coalición. En el comunicado hecho público tras la reunión en el Congreso de los Diputados, Ramón Argüelles afirma respecto a este asunto que «nada está decidido respecto al CIF y, en cualquier caso, la cuestión deberá ser negociada». Unas declaraciones que han sido tomadas por el sector próximo a Fernando Díaz Rañón, quien compitió en las primarias a coordinador general con Argüelles, como «una cesión ante Garzón, un incumplimiento flagrante de lo acordado el jueves. ¿Qué es eso de que deberá ser negociada? IU de Asturias decidió que no hay nada que negociar en ese punto. Que nuestro CIF e identidad jurídica propia son irrenunciables. Ramón Argüelles no ha defendido en Madrid lo que en Asturias hemos decidido», lamentó.

Otro dirigente de la coalición habla, incluso, de las consecuencias que puede acarrear los compromisos acordados entre Garzón y Argüelles. «Cuando el fuego en Asturias parecía estar controlado, se echa gasolina a las brasas. Tendrá que dar explicaciones muy convincentes de lo que ha ocurrido», dijo.