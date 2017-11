Barbón: «Lastra ha generado un inmenso cabreo entre la militancia» El secretario general de la FSA recrimina al consejero de Infraestructuras sus afirmaciones sobre el cupo vasco EFE Oviedo Viernes, 24 noviembre 2017, 20:39

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha afirmado hoy que el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha generado "un inmenso cabreo" de una parte "muy importante" de la militancia con sus afirmaciones sobre el cupo vasco y ha pedido que el debate se haga en los órganos del partido.

En rueda de prensa, Barbón se ha referido así a las afirmaciones de Lastra en las que advirtió de que el respaldo del PSOE al cupo suponía también aprobarle los presupuestos al PP al "entregar" los votos del PNV. "Esas declaraciones generaron un inmenso cabreo de una parte muy importante de la militancia socialista asturiana" porque parecieron "cierta crítica" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado Barbón.

El secretario general ha señalado que "debate sí, pero en los órganos del partido" y ha pedido a los dirigentes socialistas que focalicen la responsabilidad sobre la financiación autonómica "en quien es verdaderamente responsable, que es el Gobierno de España". En su opinión, si el Ejecutivo central no ha solventado esta cuestión es "porque no le sale de las narices y no le interesa".

A su juicio, lo que hacer el Gobierno es "mover ficha" y tener antes del 31 de diciembre una propuesta concreta para la revisión del marco de financiación del que dependen los servicios públicos, que se tienen que prestar "en condiciones de igualdad". "Exijo al Gobierno de España que afronte la financiación autonómica, se deje de enredar y mire al futuro poniendo datos y capacidad negociadora", ha reclamado.

Por otra parte, Barbón ha mostrado su oposición al cierre de la central térmica de Lada y ha preguntado al Gobierno central por qué no abordó antes el "necesario" proceso de transición energética. En su opinión, hay que abordar una transición "justa, con plazos y recursos" teniendo en cuenta a los trabajadores y las inversiones en el territorio a la vez que ha incidido en que el Gobierno tiene en su mano medios legales para evitarlo, pero que "está enredando todo esto porque quiere abordar la permanencia de las centrales nucleares".