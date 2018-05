Adrián Barbón: «Estoy convencido de que Javier Fernández tendrá presencia en la campaña electoral» Adrián Barbón, ayer, en el plató de 'La Lupa' de Canal 10. / Daniel Mora «El PSOE está en condiciones de mejorar sus resultados porque el partido ha cambiado» ANA MORIYÓN Gijón Jueves, 31 mayo 2018, 00:43

Una vez que ha sido proclamado candidato socialista a la Presidencia del Principado para las elecciones del próximo mes de mayo, Adrián Barbón asegura que es el momento de pensar en el programa y no tanto en la candidatura. «Un programa de gobierno, no un programa electoral. No se trata de escribir una carta a los Reyes Magos», matiza.

El también secretario general de la FSA dice que, al contrario de lo que en su opinión está haciendo la líder del PP, Mercedes Fernández, que es «repartir carteras» y aventurar «acuerdos postelectorales», él no está dispuesto a adelantar acontecimientos. Prefiere, comenta, ir poco a poco en este sentido, máxime cuando, celebra, la manera de componer la candidatura en su partido será ahora radicalmente distinta tras la llegada del nuevo PSOE. «Antes se decidía de forma más centralizada, no nos vamos a engañar, dependía casi en exclusiva de la comisión ejecutiva», admite. Ahora, compara, cada agrupación local votará su propuesta de candidatos y la elevará a la comisión ejecutiva que, no obstante, tendrá potestad para ordenar la lista con el objeto de hacerla más paritaria, conseguir una mejor redistribución del territorio o garantizar un mayor nivel de conocimiento y formación en los primeros puestos. La ejecutiva podría también, anota, «introducir a personas independientes», aunque niega que, a estas alturas, se haya planteado esta posibilidad. «Ahora en lo que menos estoy pensando es en la candidatura del PSOE», asegura Barbón, quien, en todo caso, entiende que, precisamente por el papel que adoptará la militancia, se crearán «candidaturas plurales» en las que convivirán integrantes de los diferente sectores del partido.

También se muestra convencido de que el PSOE «está en condiciones de mejorar sus resultados» electorales porque, entre otros motivos, «el partido ha cambiado» y «ha afrontado un proceso de renovación claro en la dirección política». No obstante, volvió a tratar de calmar los ánimos entre el sector oficial y el crítico asegurando que existe una relación «de normalidad» con el Gobierno de Javier Fernández y con sus consejeros, pese a que el presidente ha dejado de participar en las comisiones ejecutivas del partido. Barbón llegó a reconocer que le «encantaría» que Javier Fernández participara en la campaña electoral en su apoyo y vaticinó que, de alguna manera, «el presidente estará presente en la campaña». De cara a la próxima legislatura, prometió recuperar la relación con los agentes sociales y criticó que se haya tratado de «meter miedo» con el peso del SOMA en el nuevo PSOE. Garantizó además que las decisiones que su partido adopte en relación a la oficialidad del asturiano no se harán, nunca, pensando en las encuestas.

