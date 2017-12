Adrián Barbón pide a Podemos que renuncie al «todo o nada» en la negociación presupuestaria Adrián Barbón. / EFE «No nos jugamos el adelanto de las elecciones, sino invertir más en recursos públicos», recalca el secretario general de la FSA | Podemos anuncia que presentará una enmienda a la totalidad si el PSOE no ofrece «un cambio de última hora» respecto al 0 a 3 EFE Martes, 19 diciembre 2017, 20:57

El secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha emplazado hoy a Podemos a no encerrarse en maximalismos "de todo o nada" para decidir su postura sobre los presupuestos de 2018 que, ha subrayado, recogen, además de las del PSOE, "muchas de las ideas" del partido morado y de IU.

En su intervención ante el Comité Autonómico extraordinario de su partido, Barbón ha defendido la importancia de aprobar "unos buenos presupuestos" como los elaborados por el Gobierno regional pese a que haya "muchos sectores" que no quieren que salgan adelante unas cuentas públicas "de la izquierda". El dirigente socialista ha incidido en que, pese a "los deseos escabrosos de propios y extraños", las relaciones con el Gobierno regional están funcionando "perfectamente" y de forma "coordinada" y así ha sido durante el proceso de negociación del presupuesto llevado a cabo en las últimas semanas con Podemos e IU.

Así, Barbón ha defendido unas cuentas que se elevan a 4.485 millones de euros de los que el 67% se destinan a gasto social y que incrementan la inversión hasta 374 millones y suponen jugarse la posibilidad de seguir profundizando en aplicar una política de izquierdas en Asturias.

Además, ha trasladado al Comité Autonómico, que se reunía por primera vez tras el proceso congresual de la FSA-PSOE, la aprobación del acuerdo alcanzado con IU que garantizará el voto favorable de los cinco diputados de la coalición al presupuesto, un respaldo que no garantiza su aprobación a la espera de la decisión de Podemos. "No nos jugamos el adelanto de las elecciones porque eso no lo va a haber, lo que nos jugamos es invertir más en recursos públicos", ha apuntado tras emplazar a Podemos a no cerrar las vías negociadoras antes del debate de las enmiendas de totalidad del próximo viernes y a no privar a Asturias "de un buen presupuesto".

En su primera intervención como secretario general ante un Comité Autonómico, presidido "por respeto a la historia" por un retrato de Pablo Iglesias, Barbón ha emplazado a los miembros del máximo órgano entre congresos a trasladar los problemas de Asturias sin olvidar que lo integran en representación de otros militantes y advertir de que se equivoca quien cree "que se representa a sí mismo".

Así, en el ámbito interno, y tras recordar que la FSA-PSOE pasó de tener 252.000 votos en 2007 a 142.000 en las últimas elecciones "con lo que algo no iba bien", ha advertido de que la "fractura" de la que viene los socialistas "no se cierra de hoy para mañana" y requiere "diálogo sincero y sereno". "Haré todo lo posible para que esta organización sea plural sin que eso signifique división. Diálogo, pluralidad y unidad, pero sin renunciar al cambio", ha concluido Barbón.

El acuerdo con IU, que no contempla modificaciones en el presupuesto, pasa por aprobar las leyes de Emergencia Ciudadana y de Garantía de Derechos Sociales Básicos y ampliar la red de escuelas de 0 a 3 años manteniendo su carácter público fijando las cuotas que se pagan en función de la renta y garantizando que, además del componente educativo, ayudan a la conciliación familiar. Además, exige solucionar el conflicto abierto con los planes locales de empleo ante la exigencia de la devolución de fondos a los ayuntamientos a partir del diseño de un nuevo modelo en colaboración con los sindicatos y un compromiso explícito de la FSA-PSOE con la oficialidad del asturiano aunque no sea a corto plazo.

Podemos quiere «un cambio de última hora»

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Emilio León, ha señalado que en la negociación presupuestaria con el Gobierno no ha habido "avances suficientes" y ha reclamado "un cambio de última hora" en su propuesta sobre la red de escuelas de 0 a 3 años para garantizar su apoyo a las cuentas de 2018. Si no, ha avanzado que la formación presentará una enmienda a la totalidad. León se ha expresado así antes de la reunión del Consejo Ciudadano de la formación morada, la primera tras su proceso de primarias, en la que se debatirá el rechazo a las cuentas. De ser así, supondrá la devolución del texto al Gobierno y la aplicación de una prórroga.

El portavoz parlamentario ha asegurado que trasladará a los integrantes del máximo órgano de dirección de Podemos el balance de la negociación presupuestaria con el Gobierno y cuáles han sido los logros respecto a las propuestas planteadas por Podemos. Tras escuchar sus explicaciones, ha asegurado, el Consejo dará su valoración a la espera de "un cambio de ultima hora" por parte de la FSA para aceptar su propuesta de convertir en gratuita la red de escuelas de 0 a 3 años. "Hemos encontrado que no asumen ese compromiso de rebajar y establecer cuotas gratuitas para las escuelas de 0 a 3 años y tampoco hemos encontrado avances suficientes en otras materias como empleo y vivienda", ha lamentado León, que ha seguido manteniendo contactos con el Gobierno hasta esta misma mañana.

IU apoyará el presupuesto

Hoy también se ha reunido la Comisión Colegiada (Ejecutiva) de IU-Asturias, que ha aprobado el acuerdo con la FSA-PSOE que asegura el apoyo de sus cinco diputados al presupuesto del Principado de 2018. A expensas de que el Comité Autonómico de la FSA-PSOE ratifique también el acuerdo esta tarde, IU realizará una consulta a sus agrupaciones locales para que ratifiquen la postura de la dirección de apoyar el presupuesto o que se opte por la abstención.

IU ha decidido ya además que votará en contra de las enmiendas de totalidad que se presenten -hasta ahora sólo Ciudadanos ha anunciado esta medida- para su debate en el pleno del próximo viernes y cuya aprobación determinaría la aplicación de una prórroga.