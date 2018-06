Barbón pide mirar al futuro y zanja el debate de Mieres: «No estoy en polémicas estériles» Adrián Barbón, ayer, en su intervención en el comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana. / PABLO LORENZANA El día después del homenaje a Fernández, el secretario general y candidato sitúa como prioridad «afrontar los problemas de los asturianos» ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Martes, 26 junio 2018, 04:25

No hizo falta que Adrián Barbón utilizara términos como 'Mieres', 'homenaje' o 'Javier Fernández' para que todo el mundo le entendiera. El secretario general de la FSA y candidato autonómico en 2019 zanjó con una sola frase la controversia que se arrastra desde hace meses en relación con el premio que el domingo recibió el presidente del Principado en la cuenca, un acto al que no asistió ningún representante de la nueva dirección socialista. «No me busquéis en polémicas falsas ni estériles, ni a mí ni a esta comisión ejecutiva», remarcó en un mensaje que todos los asistentes al comité autonómico que se celebró ayer en Oviedo captaron a la primera. El partido, argumentó su máximo dirigente, solo tiene una palabra en mente: «Futuro».

El comité autonómico estaba convocado con un punto principal en el orden del día, la ratificación de la propuesta de la langreana María Fernández como sustituta de María Luisa Carcedo en el escaño que ha quedado vacante en el Senado. La cita, que también refrendó la vuelta de la federación a las antiguas instalaciones de la sede de Santa Teresa, manteniendo una parte de las que ahora ocupa en la zona de La Ería y alquilando el resto, se aguardaba con interés después de los acontecimientos del fin de semana. El homenaje a Fernández en Mieres, rodeado de afines e históricos y sin presencia de la FSA después de una controversia que colea desde febrero, es objeto de discusión en los corrillos socialistas, y se esperaba alguna mención al respecto.

Y la hubo, aunque indirecta. Sin referirse en ningún momento a lo acontecido el domingo y los meses precedentes, Barbón se situó al margen de «polémicas falsas y estériles» y remarcó que su prioridad es dar respuesta a «los problemas de Asturias y los asturianos». La mirada de la FSA, apostilló, está puesta en el «futuro», sin otras distracciones.

El comité, que se solventó sin mayores debates, excepción hecha de algún reparo de las Juventudes Socialistas al cambio de sede, permitió a Barbón presumir de la etapa «ilusionante» que afronta España con Pedro Sánchez al frente del Gobierno. El secretario general y candidato se congratuló del peso que el socialismo asturiano tiene en Madrid -citó a Adriana Lastra, Luisa Carcedo y Hugo Morán- y admitió que en la región hay «preocupación» con algunos asuntos que están en la agenda política, especialmente la transición energética.

En ese punto, y frente a la actitud «incoherente» que afeó al PP y «otros actores», Barbón aseguró que la FSA mantendrá una posición contundente en defensa de una transición «justa», la misma actitud reivindicativa que, agregó, mantuvo cuando quien estaba en la Moncloa era Mariano Rajoy.