Adrián Barbón: «Hay gente enredando con las primarias y me estoy empezando a cabrear» El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, sobre el proceso interno: «Que se presenten Fernando, Guillermo o seis consejeros más, aquí decidirá la militancia» ANDRÉS SUÁREZ Domingo, 21 enero 2018, 04:16

«Hay gente enredando con las primarias y me estoy empezando a cabrear», sostiene un contundente Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, en una entrevista que EL COMERCIO publica hoy íntegra en su edición impresa. En velada referencia a los críticos con la nueva dirección del partido, Barbón insta a aparcar el debate interno y que cada uno se centre en sus responsabilidades porque de lo contrario, advierte, «la militancia penalizará» a quien se dedique a los juegos internos. Barbón es claro cuando se le pregunta por la posibilidad de que cargos destacados del partido como el portavoz y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, o el de Infraestructuras, Fernando Lastra, se presenten a las primarias para elegir candidato a la Presidencia del Principado en las elecciones de 2019. «Que se presenten Fernando, Guillermo o seis consejeros más, aquí decidirá la militancia», remarca.

Barbón insiste de forma reiterada en esa idea, en el mensaje de que será la militancia la pieza clave que decida la identidad del próximo candidato al Principado. Y se remite a los procesos anteriores, a las primarias para elegir secretario general, tanto en Madrid como en Asturias, como ejemplo. «Me extraña que algunos no hayan aprendido», anota en alusión a los críticos. «¿Alguno cree que las primarias se van a ganar por rodearse de diputados, consejeros, alcaldes?», prosigue. Y remacha: «No, la fuerza de la militancia es imparable».

Evita Barbón pronunciarse sobre si él mismo competirá en esas primarias, aunque tiempo atrás prometió centrarse en la secretaría general, y apunta a una renovación tanto del programa político como de las listas, aunque elude cuantificarla. «Aún no me he puesto a ello», precisa. Añade que «no habrá vetos» y que se tendrá en cuenta «el trabajo de quienes han desempeñado responsabilidades institucionales, su dedicación, cómo han trabajado con la FSA...» Pero no habrá, remarca, «componendas ni pactos de despacho».

El nuevo líder de la FSA hace un balance favorable de los primeros cien días de la nueva dirección, con una federación «fortalecida» que despliega una actividad «potente» sobre el territorio. Habla además de «normalidad» en la relación con el Gobierno de Javier Fernández.

Fuera de la clave interna, Barbón promete esforzarse por alcanzar acuerdos con Podemos e IU que revitalicen la legislatura y cree un error el rechazo del partido morado a los presupuestos de 2018. También carga con dureza contra el Gobierno central por su posición sobre el carbón nacional, mientras que garantiza el respaldo del PSOE al sector en el marco de una transición energética justa.

